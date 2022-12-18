В Челябинской области во время пожара в торговом центре пострадал человек

В Снежинске загорелся торговый центр «Универмаг». Пострадал один человек, сообщает пожарная охрана города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте.

Сообщение о пожаре поступило сегодня, 18 декабря, в 10:34. Возгорание произошло на третьем этаже четырехэтажного комплекса. К приезду пожарных огонь распространился на площади 400 кв. м. Из здания самостоятельно эвакуировались 68 человек, еще пятерых спасли пожарные. Есть одна пострадавшая.

Пожар был локализован в 12:35, в 13:07ликвидировано открытое горение. Пожара тушили 57 человек с помощью семи автоцистерн и двух автолестниц.