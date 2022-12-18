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Губернатор провел первое заседание регионального совета Нижегородской области

В «Доме народного единства» вчера состоялось первое заседание регионального совета, посвященное выработке предложений для решения социально-экономических проблем Нижегородской области. До заседания 74 члена совета – главы МСУ, министры, заместители губернатора, эксперты – на протяжении двух дней обсуждали проекты, разделенные по девяти направлениям. Среди тем обсуждения были привлечение и удержание учителей и медиков в районах области, молодежная политика, работа общественного транспорта, развитие сельских территорий, вопросы туризма и региональных брендов, ЖКХ, промышленность и производство, реформа по обращению с бытовыми отходами.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По каждой из тем группа, которая над ней работала в течение двух дней, кратко обрисовала проблематику, риски, возможности и пути решения. Например, проблему нехватки специалистов образования и медицины на селе было предложено решать за счет увеличения зарплат, предоставления им служебного жилья и льгот в приобретении своего, повышения престижа социальных профессий в обществе. Любопытно, что на вопросе о педагогических кадрах Глеб Никитин жестко раскритиковал НИРО (Нижегородский институт развития образования), сообщив, что не понимает, чем занимается эта структура, и возможно, будет проще ее закрыть, а высвободившиеся средства направить на поддержку молодых учителей в глубинке.

Презентации проектов и откровенный разговор с главами продолжались более пяти часов. Задача регионального совета в том, чтобы правительство Нижегородской области в неформальной совместной работе с МСУ изучило проблематику районов, совместно подготовив предложения для изменения регионального законодательства и коррекции Стратегии развития региона до 2035 года – ее цели хотят уточнить в следующем году.

В начале регсовета Глеб Никитин пошутил, что хотел надеть водолазку и провести встречу без галстуков, но подумал, что инерцию служащих преодолеть будет тяжело, и оказался прав – все чиновники пришли в галстуках. «Это уникальный формат: главы МСУ, руководители органов исполнительной власти и экспертное сообщество на равных обсуждали конкретные темы, в режиме ”мозгового штурма” предлагая решения. Результат превзошел мои ожидания. В области туризма выработали инициативу по формированию в Большом Болдино и соседних муниципалитетах культурно-туристического Пушкинского кластера. Прорывная идея “Народный лифт” – коллеги предложили радикальную замену более 2,5 тыс. старых, выработавших свой ресурс лифтов, с комплексным ремонтом подъездов. Будем активно заниматься и домоуправляющими компаниями. Также скоро разработаем и утвердим кадровую стратегию для того, чтобы решать проблему нехватку кадров практически во всех социальных сферах», – отметил губернатор по итогам заседания.

Иван Сергеев

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