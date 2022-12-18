Томские полицейские нашли возле школ опасные снежные горки

Опасные стихийные горки, с которых катались дети, обнаружили вблизи школ Томска в ходе патрулирования улиц сотрудники полиции, сообщили в ГУ МВД по Томской области.

«Информация для принятия мер по ликвидации выявленных стихийных снежных горок незамедлительно передана в администрации районов», – говорится в сообщении. Там же отмечено, что с катавшимися с горок детьми автоинспекторы провели «профилактические беседы о недопустимости таких развлечений, разъяснили им опасность игр у проезжей части».

В полиции рекомендовали томичам сообщать об обнаружении опасных горок, снежных отвалов и скатов в администрацию района по месту их расположения.

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Дарья Решетникова