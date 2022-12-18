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В Тюмени открыли первый фестиваль сибирского ковра

Первый сибирский фестиваль тюменских ковров открыли в Тюмени в эти выходные. Об этом сообщил глава города Руслан Кухарук. По его словам, фестиваль продлится до 25 декабря и станет завершением Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России.

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Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал

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Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал

Фото: Руслан Кухарук / Telegram-канал

«На мероприятие пришли тюменцы, которым интересно было узнать историю развития ковроткачества, поучаствовать в конкурсах, народных забавах. Уличные площадки фестиваля были оформлены нашими знаменитыми коврами, на фоне которых делали сотни фотографий участники и гости фестиваля. Большинство изделий изготовлено в наши дни, что совсем не умаляет художественных достоинств», — написал господин Кухарук.

Глава города отметил, что тюменский депутат Виктор Рейн много поддерживает Сибирскую ковровую фабрику, которая является единственным в России центром по реализации программы возрождения такого художественного явления, как сибирский народный ковер.

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