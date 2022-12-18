«Новая мера — повод для арендатора заняться пожарной безопасностью»

Госдума во втором чтении приняла поправки в Лесной кодекс РФ. Основные изменения касаются появления новых оснований для расторжения договоров аренды государственных или муниципальных лесных участков — невыполнение арендатором мероприятий по сохранению лесов и охране их от пожаров. Кроме того, лесозаготовителям запрещено передавать арендованные участки в субаренду или в перенаем. Изменения в Лесной кодекс РФ прокомментировал «Ъ-Кубань» первый заместитель председателя комитета Законодательного собрания Краснодарского края по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности Андрей Булдин.



Андрей Булдин

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«Принятые изменения обусловлены лесными пожарами, которые произошли летом на территории России, когда горела тайга. И у нас, на Кубани, подобные пожары, к сожалению, тоже происходят. Мы помним пожар на Утрише, который вообще является особо охраняемой природной территорией. Он был обсуловлен несколько иными причинами, нежели в целом по России, но, конечно, противопожарные меры, которые должны приниматься, в том числе и арендаторами земельных участков, должны быть незыблемыми.

Проблема с законодательством заключалась в том, что все эти противопожарные требования уже были установлены, но их неисполнение не влекло значимых последствий, в частности не приводило к расторжению договоров аренды. Соответственно, и серьезного стимула к тому, чтобы соблюдать все требования пожарной безопасности в лесах, у арендаторов участков не было. Реагируя на это, Госдума вместе с правительством подготовили эти изменения.

Для Кубани, конечно, борьба с лесными пожарами — вещь очень актуальная, потому что у нас — густонаселенный край. И если, условно говоря, за Уралом площади возгорания огромные, там населенных пунктов немного. У нас же любой лесной пожар, распространяясь, очень быстро оказывается вблизи населенных пунктов, что может приводить к тяжелым последствиям для людей. Еще и специфика леса разная. У нас они в основном лиственные, но на побережье — хвойные, и эта нападавшая иголка вспыхивает моментально. В общей площади хвойных лесов вроде и не много, но там большая концентрация туристов, и следовательно, повышенные риски.

Поэтому, думаю, что угроза лишения права аренды при таких рисках — мера адекватная, и она должна стать достаточно серьезным аргументом для арендатора, чтобы ответственно подойти к проведению противопожарных мероприятий.

Что касается запретов на субаренду, то эта норма у нас в законодательстве миражная: она то появляется, то пропадает, потому что там вопрос непростой.

С одной стороны, если договор на лесозаготовку заключил, пользуйся, и не надо этим правом торговать. Эта мера направлена на борьбу с теми, кто зарабатывает на участии в аукционах, а такая практика ничего хорошего на этот рынок не приносит. Но с другой — есть ситуации, когда субаренда обоснована.

На данном витке Государственная дума приняла решение, что все-таки субаренда для заготовителей древесины, наверное, не обоснована. Будем надеяться, что это приведет к определенному порядку».

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