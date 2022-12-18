«Судейство матча было чудовищным»

18 декабря станет известен победитель чемпионата мира по футболу в Катаре. Финал первенства планеты, где сойдутся сборные Аргентины и Франции, начнется в 18:00. А 17 декабря бронзовые медали турнира завоевали хорваты. Эта команда в матче за третье место обыграла сборную Марокко со счетом 2:1. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Шапаев / РФС, Коммерсантъ Фото: Михаил Шапаев / РФС, Коммерсантъ

Матч за третье место начался неожиданно. Команды обменялись голами уже к девятой минуте. Казалось, дальше будет еще веселее, но хорватская команда веселье пресекла. Пока марокканцы пытались все сделать красиво и отдавали передачи пятками, хорваты искали пути к воротам соперника и на исходе первого тайма нашли. «Атака хорватов продолжилась — передача, штанга! И гол. И Оршич! Спасибо тебе большое, что сразу смог ответить!»,— восклицал комментатор.

После этого мяча, уже во втором тайме, хорваты начали играть по счету, как они это умеют, а марокканцы бросились спасать матч. Несколько опасных моментов у ворот соперника они, конечно, создали — на последних секундах даже могли забить, но не получилось.

Хорваты абсолютно по делу взяли бронзу, и, к сожалению, пари на дополнительное время и серию пенальти с достаточно высоким коэффициентом в «Лиге ставок» не зашло. Причины невыразительной игры марокканцев в столь важном матче объяснил амбассадор букмекерской компании «Лига ставок», комментатор, телеведущий Евгений Евневич:

«Мы увидели Эн-Несири — главную атакующую надежду сборной Марокко — таким, каким его видят последние годы.

По сути, мы наблюдали за командой в том виде, в котором она есть, когда у Эн-Несири не идет игра. Она отличная, но в нужный момент забить, к сожалению, не может. Что касается хорватов, мне кажется, тут удивляться уже не стоит. Эта сборная железно в топ-5 мирового футбола. Они большие молодцы, и смена поколений у них проходит довольно безболезненно. И никуда в ближайших отборах команда Хорватии не пропадет».

Судейство же матча было чудовищным. Катарский арбитр Абдулрахман Аль-Джассим выпустил нити игры из своих рук. Порой казалось, что футболисты начнут его избивать. Еще бы — арбитр не видел очевидных нарушений и не поставил 100-процентный пенальти в ворота Марокко. О своих опасениях по поводу судейства говорил футбольный эксперт Олег Корнаухов:

«Как обращались футболисты с этим арбитром? Они его хватали — ноль внимания. Когда они накинулись на него после игры, он полез за красной карточкой, чтобы показать ее кому-то, может быть. Но подошел тренер и засунул карточку ему обратно, и тот ничего не показал. Нонсенс с этим судейством. Я надеюсь, что финал не будет омрачен ничем, в том числе судейскими ошибками, потому что это самый главный матч на этом турнире».

Что касается финала, то, несмотря на фактически равные коэффициенты, большинство клиентов букмекерской компании «Лига ставок» все-таки заключают пари на то, что первенство планеты выиграет Аргентина. Таких 65%. Может быть, болельщики просто хотят красивой сказки для Лионеля Месси.

Например, амбассадор букмекерской компании «Лига ставок», комментатор Виктор Гусев считает Францию сильнее Аргентины, но переживать будет за лидера латиноамериканской команды: «Я поставлю все-таки на Францию за счет большего количества суперзвезд. Думаю, это должно принести им победу. Но мне будет теперь очень жалко — я хочу, чтобы Месси стал чемпионом мира».

Стоит сказать, что на гол Месси в финале «Лига ставок» дает коэффициент 2,65. Пока самая крупная сумма пари на этот исход — 60 тыс. руб., но, уверен, в день финала найдутся болельщики, которые поставят больше. Также немало будет ставок и на гол Килиана Мбаппе. На этот исход коэффициент 2,8.

Причем в «Лиге ставок» можно даже заключить пари, забьют обе звезды в этом финале или нет. Ответ «да» идет с коэффициентом 7,5. Как бы то ни было, сегодня мы в любом случае получим невероятную развязку, которая не просто завершит самый крутой турнир четырехлетия, но и поставит точку в, казалось бы, бесконечной истории с заветным титулом Лионеля Месси.