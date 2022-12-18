Тюменской области дополнительно выделят 382 млн рублей на реконструкцию дорог

Правительство РФ дополнительно профинансирует реконструкцию дорог в Тюменской области. По данным регионального информационного центра правительства, распоряжение о выделии средств подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Всего в регионы РФ направят более 5,6 млрд руб., из них Тюменской области выделят около 382 млн руб. Средства из федерального бюджета пойдут на реконструкцию автомобильной дороги Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. В частности, участков между Тюменью и поселком Боровский, от Боровского до поселка Винзили и от Винзили до Богандинского.

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