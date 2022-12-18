Больше 900 жителей Удмуртии страдают от полученных на работе заболеваний

В Удмуртии больше 900 человек находятся под наблюдением врачей из-за профессиональных заболеваний, сообщает пресс-служба минздрава республики. Чаще всего болезни возникают из-за вредных условий труда. Речь идет о заболеваниях органов дыхания, опорно-двигательного аппарата и тугоухости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

По словам главного внештатного специалиста минздрава региона по медицинской профилактике Ольги Красновой, предприятия республики ответственно относятся к сохранению здоровья своих сотрудников и активно внедряют корпоративные программы здоровья. «Сейчас в республике собственные программы здоровья имеют уже 17 предприятий, в 2023 году их число увеличится до 31. В программах предусмотрено создание условий для занятий спортом, правильного питания на работе, прохождение диспансеризации, вакцинация сотрудников. На тех предприятиях, где действуют корпоративные программы, заметна прямая связь между здоровьем сотрудников и производительностью труда»,— отметила госпожа Краснова.