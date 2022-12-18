Пермская ювелирная компания создаст украшения по мотивам фильма «Сердце Пармы»

Владелец пермской ювелирной компании «Сереброника» Александр Саламатин подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Сердце Пармы». По данным сервиса Znakoved, при подаче заявки господин Саламатин указал классы международной классификации товаров и услуг (МКТУ), к которым относятся ювелирные изделия, а также реклама и менеджмент в сфере бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Бизнесмен пояснил «Ъ-Прикамье», что сейчас компания работает над созданием коллекции украшений по мотивам фильма «Сердце Пармы».

«Совместно с археологами ведем работу по реконструкции костюмов, которые были в картине. Костюмеры фильма воспроизвели украшения, которые носили в то время, не совсем точно. Мы хотим восстановить историческую справедливость»,— рассказал Александр Саламатин.

Компания «Сереброника» создана в Перми 2000 году. Имеет собственное ювелирное производство и сеть магазинов.

Фильм «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова вышел в прокат 6 октября. Восемь уикендов подряд он лидировал по кассовым сборам, последние две недели уступает фильму «Елки-9» и другим новогодним и рождественским картинам. По данным Kinobusiness.com, общая сумма сборов «Сердца Пармы» на данный момент составляет 919,9 млн руб.

Ранее стало известно, что пермский академический Театр Театр поставит спектакль «Сердце Пармы». Премьера запланирована на 2023 год. Постановка станет частью культурной программы, приуроченной к юбилею краевой столицы.