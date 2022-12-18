Умерла первая альпинистка, получившая звание «Снежный барс» в СССР

Альпинистка Людмила Аграновская умерла в возрасте 90 лет. Она первая женщина, получившая звание «Снежный барс» за покорение пяти вершин на территории СССР — пика Победы (7439 м), пика Хан-Тенгри (7010 м), пика Исмоила Сомони (пик Коммунизма, 7495 м), пика Ленина (7134 м) и пика Корженевской (7105 м).

О смерти сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он не уточнил причины смерти. Глава региона отметил, что альпинистка вместе с мужем в 1969 году создала на Камчатке первую специализированную горнолыжную школу «Эдельвейс». «Воспитанников нашей "лыжной бабушки" огромное количество, многие добились в спортивной карьере высот. Ее имя навсегда золотыми буквами вписано в историю Камчатки»,— написал господин Солодов в Telegram.

Людмила Аграновская — заслуженный тренер РСФСР, почетный житель Камчатского края, почетный гражданин города Петропавловск-Камчатский.

Леонид Уварчев