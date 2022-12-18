Режим «черного неба» действует в регионах Сибири

Синоптики в регионах Сибири сообщили об установлении неблагоприятных для рассеивания вредных примесей в атмосфере метеоусловий.

Так, по данным Западно-Сибирского УГМС, режим «черного неба» в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае установлен со второй половины дня субботы (17 декабря). В Кемерове, Новокузнецке, Пропопьевске и Бийске он продлится до вечера воскресенья (18 декабря).

В ночь на воскресенье метеоусловия первой степени опасности наблюдались, по информации Обь-Иртышского управления метеорологии, в Омске. Режим «черного неба» до утра 18 декабря также действовал в Красноярске. Там он был установлен с 15 декабря, сообщает Среднесибирское УГМС.

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Дарья Решетникова