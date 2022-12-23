Кадры поставили на паузу

В 2022 году рынок труда в Челябинской области, как и в целом по стране, претерпел существенные изменения, последствия которых в полной мере можно будет ощутить в 2023 году. Уровень официальной безработицы достиг исторического минимума, снизившись на 30% по сравнению с прошлым годом. Усугубился существующий дефицит специалистов по целому ряду востребованных профессий, в том числе в оборонно-промышленном комплексе, из-за релокации и мобилизации. Эксперты отмечают, что сложилась уникальная ситуация для кризисного времени, когда число резюме не растет, а сокращается, поскольку люди не стремятся менять работу, а работодатели — отпускать сотрудников. На этом фоне наметился позитивный курс на снижение возрастной и гендерной дискриминации соискателей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Один из трендов этого года – рост востребованности синих воротничков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Один из трендов этого года – рост востребованности синих воротничков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным Контрольно-счетной палаты и главного управления по труду и занятости Челябинской области, ситуация на рынке труда в регионе в 2022 году была стабильной, несмотря на внешнеполитические события и вызванные ими экономические трансформации. Летом на Южном Урале зафиксировали исторический минимум официальной безработицы. С тех пор показатель еще сократился. На середину декабря в Челябинской области было зарегистрировано 13,6 тыс. безработных, что на 30% меньше, чем годом ранее, когда их было почти 20 тыс. Уровень зарегистрированной безработицы снизился до 0,74% с 1,07% на аналогичную дату год назад. Количество вакансий в центрах занятости населения области осталось примерно на уровне прошлого года и составило 40,6 тыс.

Кадровый голод

Представители власти, аналитики и эксперты отмечают, что основным трендом рынка труда Челябинской области в этом году остается дефицит кадров, прежде всего рабочих специальностей, усилившийся после начала специальной военной операции и мобилизации.

«В основе этого тренда лежит демографическая яма девяностых и начала нулевых. Экономике попросту не хватает трудоспособной молодежи. Когорта соискателей 18–25 лет и 25–35 лет сокращается из года в год. В этом году ситуация усугубилась из-за релокации части сотрудников, а также после объявления частичной мобилизации. С конца сентября как в Челябинской области, так и в других регионах страны мы начали наблюдать существенный прирост размещенных вакансий монтажников, сантехников, разнорабочих, фрезеровщиков, токарей, специалистов ЖКХ, упаковщиков, грузчиков»,— говорит руководитель департамента аналитики «Зарплата.ру» Юрий Михеев.

В HeadHunter также считают, что высокая конкуренция за людей, остается ключевым трендом с прошлого года. «В Челябинской области на одну вакансию приходится всего 3,5 резюме при норме в пять-шесть. Показательно, что на протяжении последних пяти месяцев уровень конкуренции за рабочие места становится все ниже: так, еще в июле на вакансию приходилось 4,3 резюме. Можно говорить о том, что в регионе постепенно нарастает кадровый голод. Кроме того, на фоне частичной мобилизации выросло количество вакансий с временной занятостью — и это еще один камушек на весы жесткой конкуренции за людей. Очевиден и интерес соискателей к удаленной работе, а также к самозанятости — сегодня многие рассматривают именно такой вариант работы»,— говорит руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал» Анна Осипова.

По ее словам, сегодня на пике востребованности — синие воротнички. Это квалифицированные рабочие, линейный персонал, на «беловоротничковых» специалистов спрос упал. Так, по данным за ноябрь, количество вакансий в строительстве выросло на 75% по сравнению с ноябрем прошлого года, в сфере инсталляции и сервисного обслуживания — на 53%, в сфере рабочего персонала — на 29%. В то же время на 33% снизился спрос на административный персонал, на 34% меньше вакансий стало для юристов, на 50% сократилось количество вакансий в банковской сфере.

«Нехватка квалифицированных рабочих и производственных кадров — это главная проблема, которая для Челябинской области может стать особенно болезненной в силу специфики экономики региона. Уже сегодня многие работодатели Южного Урала активно приглашают работников на вахту из других регионов»,— говорит Анна Осипова.

Исследователи SuperJob отмечают, что в отличие от предыдущих экономических кризисов 2008 и 2014 годов, количество резюме не растет, а сокращается. «Люди, у которых есть стабильная или хотя бы относительно стабильная работа, отказываются от планов смены места работы, а работодатели, наученные ковидом, не торопятся сокращать персонал»,— отмечают аналитики.

По словам директора агентства «Бизнес и кадры» Людмилы Соколовой, в этом году, помимо рабочего персонала, усугубился дефицит инженеров, врачей, IT-специалистов, профессионалов в области маркетинга и ряд других. «Дефицит связан, в том числе, с демографией. Проблема открыта и, скорее всего, дефицит молодых профессионалов будем наблюдать еще долго. Февральские события привели к тому, что движение на рынке труда со стороны персонала приостановилось: люди неохотно меняют место работы. Отчасти бенефициары этого процесса — предприятия оборонной промышленности, поскольку они дают бронь, обеспечивают базовую безопасность и стабильность, хотя уровень зарплат у них не всегда привлекателен. Оборонная промышленность тоже активно нуждается в рабочих руках и эти дефициты в полной мере не закрыты»,— говорит Людмила Соколова.

По словам Юрия Михеева, из-за мобилизации спрос на вакансии оборонных предприятий, так же как и предложения от них, существенно увеличились. «Вакансии, которые работодатели ОПК не могли закрыть месяцами, буквально за несколько недель вошли в топ по откликам среди соискателей. По итогам ноября количество вакансий в сфере оборонной промышленности на нашем сервисе увеличилось на 42%. Рост спроса на предложения ОПК начался в сентябре. На тот момент по отношению к августу на 68% увеличился прирост откликов соискателей на предложения работодателей, а число вакансий в этой же отрасли выросло на 48%. Наиболее популярными вакансиями среди соискателей в ОПК по результатам ноября стали водители, специалисты по снабжению, финансовые специалисты, контролеры ОТК, мастера участка»,— говорит руководитель департамента аналитики «Зарплата.ру». По его словам, в целом в этом году выросла роль госсектора на рынке труда, и эта тенденция будет только усиливаться.

Господин Михеев отмечает, что в следующем году ожидается развитие и другого тренда — поворот бизнеса в сторону востока. «В этом году мы отмечали, например, рост спроса на специалистов со знанием китайского и других восточных языков, специалистов в области закупок из Китая или логистике в восточных регионах. Импортозамещение и ориентация на восточных партнеров по бизнесу, а также изменение логистических цепочек повлияют и на структуру рынка труда. Например, с одной стороны снижение автоматизации бизнеса будет приводить к еще большему росту дефицита разнорабочих, грузчиков и других низкоквалифицированных специалистов, а с другой — потребность к росту эффективности приведет к увеличению спроса на IT-специалистов, инженеров и квалифицированных специалистов рабочих специальностей»,— считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты отмечают, что дефицит на рынке труда усугубили релокация и мобилизация

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Эксперты отмечают, что дефицит на рынке труда усугубили релокация и мобилизация

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Снижение дискриминации

Частичная мобилизация усилила дефицит в профессиональных сферах, где в большей степени заняты мужчины — это производство, транспорт, строительство, отмечает Анна Осипова. В этих условиях компании стали более лояльны к соискателям старшего возраста и без опыта работы.

По словам Юрия Михеева, роста предложения со стороны соискателей мужского пола не наблюдается. «Но в то же время мы увидели рост количества резюме и откликов на вакансии со стороны женщин, кроме того, работодатели стали чаще рассматривать резюме более возрастных кандидатов. Также, по нашим данным, зарплатные ожидания кандидатов в возрасте 45 лет и старше начали расти гораздо большими темпами, чем в предыдущие годы относительно более молодых соискателей. Таким образом, наметился новый тренд, который мы ожидали на протяжении последних лет, — это курс на снижение эйджизма и гендерного неравенства среди соискателей»,— говорит эксперт. По его словам, этот тренд получит развитие и в следующем году.

Людмила Соколова также отмечает, что компании более охотно готовы приглашать людей за 50, но не на все вакансии, а там, где у возрастных специалистов есть сформированные компетенции. Прежде всего, это инженеры, квалифицированные рабочие. Хотя последние востребованы независимо от возраста и сейчас.

«Очевидно, что спецоперация уже привела к значительным изменениям на рынке труда. Демография и СВО побеждают гендерную и возрастную дискриминацию быстрее, чем все законодательные усилия вместе взятые, и происходит это исключительно из-за дефицита рабочих рук. Судя по опросам, большинство работодателей уже отказались от гендерных стереотипов. Компании чаще принимают на работу людей по рекомендациям своих сотрудников, приглашают вернуться уволившихся. Все это доказывает: преимущество на рынке труда окажется на стороне нанимателей, которые смогут сориентироваться первыми и откажутся от лишних барьеров в найме»,— отмечают аналитики SuperJob. По их данным, изменения в соотношении мужчин и женщин уже коснулись позиций, где можно найти место работы, не требующее приложения значительной физической силы. «Доля соискателей-женщин за девять месяцев выросла на пять-шесть процентных пунктов среди курьеров и комплектовщиков. На столько же изменилось гендерное соотношение среди специалистов по тестированию ПО и менеджеров по продажам. Среди специалистов отделов сбыта численный перевес, пусть и минимальный, сейчас на стороне женщин: соискательницы составляют 51% от общего числа разместивших резюме, в марте было 45%»,— сообщают аналитики. Также, по их данным, в большей части профессиональных групп вырос средний возраст соискателей-мужчин. Но количество «возрастных» соискателей не стало больше — процентное соотношение изменилось за счет уменьшения числа кандидатов моложе 45 лет.

Рынок персонала

По словам руководителя главного управления по труду и занятости региона Владислава Смирнова, сегодня работодатели поняли, что свободные квалифицированные кадры на рынке труда отсутствуют, поэтому снижают требования к соискателям. «Мы отмечаем значительный рост предлагаемых зарплат со стороны работодателей за последние три месяца. Рост составил в среднем 17%. Что касается требований к кандидатам, наоборот, они снижаются. Работодатели активно берут людей с открытого рынка, которые вообще не имеют необходимой профессии. Это свидетельствует о том, что подавляющее число производственников работают по собственным программам обучения персонала. Это очень интересные предложения массового характера. Наступило понимание со стороны работодателей, что свободных кадров на рынке труда нет, профессией и квалификацией необходимо заниматься совместно наемному работнику и работодателю. Соответственно необходимо очень внимательно относиться к закреплению кадров, иначе получится чехарда. При этом речь идет уже не только о зарплатах, но и о прямых условиях труда, об отношении к работнику, независимо от его должности»,— рассказал Владислав Смирнов на пресс-конференции, посвященной итогам реализации нацпроекта «Демография» в регионе.

На этом фоне, по его словам, наблюдается серьезный тренд среди работодателей по переводу работников в белый сектор в части оформления трудовых отношений. В целом в связи с переворотом на рынке труда от профицитного к дефицитному, работодатели вынуждены очень большое внимание уделять формированию кадровых стратегий — как в отношении своего бизнеса в целом, так и каждого конкретного сотрудника, отмечает господин Смирнов.

Об изменении поведения работодателей говорит и вице-губернатор Челябинской области Егор Ковальчук. «Большинство предприятий сейчас заявляют о нехватке персонала особенно те, которые активно работают в сфере ОПК, либо те, кто работают в кооперационных цепочках с оборонными предприятиями. На ближайшие полгода с уверенностью можно говорить, что у нас будет нехватка трудового персонала. Повышение производительности труда, оптимизация производства, это один из способов решения проблемы как существующими ресурсами делать больше. Ведь далеко не всегда можно найти персонал на рынке труда и увеличить количество сотрудников. В ситуации, когда у нас был достаточное предложение на рынке труда, наверное, предприятия могли вести себя по-разному, не увеличивать зарплату, много было разных ситуаций. То сейчас предприятия достаточно охотно наращивают и средний уровень зарплаты и занимаются организацией условий труда, и про жилье думают и про обучение. Продвинутые предприятия уже поняли, что работать нужно в этом направлении»,— сказал вице-губернатор на пресс-конференции, посвященной итогам реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в регионе в этом году.

По словам Юрия Михеева, диспропорция спроса и предложения на рынке труда приводит к необходимости повышения заработных плат по дефицитным специальностям. В конце 2022 года наблюдается умеренный рост зарплат — в пределах 7% — в среднем по рынку, и выше рынка у наиболее дефицитных специалистов: слесарей-сантехников, токарей, сварщиков. Инфляция и сохраняющийся кадровый голод, скорее всего, будут способствовать этому тренду и в 2023 году, отмечает аналитик.

Анна Осипова также не исключает рост зарплатного предложения для отдельных, наиболее дефицитных специалистов, но в целом не ожидает серьезного роста в следующем году.

Юлия Гарипова