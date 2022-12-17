WSJ: команда Байдена начала подготовку к проведению его предвыборной кампании

Советники президента США Джо Байдена начали обсуждать вопросы подготовки к его вероятной кампании по переизбранию в 2024 году, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом они сосредоточены не столько на том, будет ли господин Байден баллотироваться на второй срок, сколько на том, как кампания будет проходить в 2023 году одновременно с работой Белого дома, отмечает издание.

Команда президента начала проводить предварительные обсуждения структуры кампании и тех, кто мог бы занять ключевые роли, хотя сроков найма пока нет, также как и месторасположения будущей штаб-квартиры. Среди обсуждаемых вариантов — Филадельфия, где базировалась кампания 2020 года до пандемии, а также родной город президента — Уилмингтон, штат Делавэр, сообщили источники.

В сентябре Джо Байден говорил, что намерен участвовать в выборах, но не принял «твердого решения». В октябре он говорил, что не принял формального решения по участию в выборах. На момент вступления в должность в 2021 году господин Байден был самым пожилым президентом США.

Тем временем официально объявил о выдвижении своей кандидатуры от Республиканской партии для участия в президентских выборах 2024 года 45-й президент США Дональд Трамп. При этом по состоянию на середину ноября большинство американцев не хотели видеть ни Трампа, ни Байдена кандидатами в президенты на выборах 2024 года.

Мария Федотова