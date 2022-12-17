Спрос на курортную недвижимость премиум-класса вырос на 127%

Самая дорогая курортная недвижимость пережила рекордный спрос в 2022 году. По сравнению с началом года он вырос на 127%, такие данные приводит девелоперская компания FIVE. При этом число сделок в сегменте комфорт-класса увеличилось на 6%, а в бизнес-классе — на 70%.

По сравнению с началом года квадратный метр в премиальных объектах прибавил в цене на 28%, жилье и апартаменты бизнес-класса подорожали на 12%, а комфорт-класс подешевел на 10%.

В компании отмечают, что в Сочи в этом году именно премиальная недвижимость пользовалась стабильно высоким спросом. «Предложение, которое удовлетворяло бы запросам потенциальных покупателей в Сочи, только формируется. Но очевидно, что состоятельные россияне обратили внимание на лучшую недвижимость российского курорта, на что указывает и аналитика. Отметим, что премиальный сегмент демонстрирует общий рост двумя относительными плато с марта по июнь и с июля по ноябрь, при этом некоторые проекты не прекращают рост на протяжении всего года»,— рассказала коммерческий директор FIVE Елена Кабешева.

Андрей Ульченко

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