Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мэрия Белгорода опубликовала видео с передвигающимся на БТР Дедом Морозом

Представители белгородской мэрии отчитались о прибытии в город Деда Мороза, который, приехав в Белгородскую область из Великого Устюга, «первым делом» поздравил российских военнослужащих с предстоящими праздниками. На опубликованных местными властями роликах видно, как человек в костюме фольклорного персонажа приезжает в Белгород на бронетранспортере (БТР) с флагом России и дарит военным мешок с мандаринами.

Первая видеозапись сделана в лесу, где Дед Мороз поздравляет вооруженных автоматами военнослужащих, называя их защитниками. На втором ролике он поет новогодние песни в пункте временного размещения. Еще на двух видео Дед Мороз ездит по Белгороду в бронетранспортере, размахивая рукавицей.

4 декабря газета РБК сообщила , что администрация президента рекомендовала региональным властям «проявить сдержанность» в организации новогодних праздников, а также использовать праздничные мероприятия для патриотической общественной консолидации. Рекомендации также включают положения о поддержке участников боевых действий на Украине.

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...