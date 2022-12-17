Мэрия Белгорода опубликовала видео с передвигающимся на БТР Дедом Морозом

Представители белгородской мэрии отчитались о прибытии в город Деда Мороза, который, приехав в Белгородскую область из Великого Устюга, «первым делом» поздравил российских военнослужащих с предстоящими праздниками. На опубликованных местными властями роликах видно, как человек в костюме фольклорного персонажа приезжает в Белгород на бронетранспортере (БТР) с флагом России и дарит военным мешок с мандаринами.

Первая видеозапись сделана в лесу, где Дед Мороз поздравляет вооруженных автоматами военнослужащих, называя их защитниками. На втором ролике он поет новогодние песни в пункте временного размещения. Еще на двух видео Дед Мороз ездит по Белгороду в бронетранспортере, размахивая рукавицей.

4 декабря газета РБК сообщила , что администрация президента рекомендовала региональным властям «проявить сдержанность» в организации новогодних праздников, а также использовать праздничные мероприятия для патриотической общественной консолидации. Рекомендации также включают положения о поддержке участников боевых действий на Украине.

Андрей Сапожников