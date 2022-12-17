Кубань в лидерах по просроченной ипотечной задолженности на первичном рынке жилья

Объем просроченной ипотеки на покупку строящегося жилья в Краснодарском крае составляет 456 млн руб. По этому показателю выше Кубани лишь Москва — 731 млн руб., эти данные приводит коллекторское агентство «Долговой Консультант». В целом по стране ипотечные долги по новостройкам составляют 4,957 млрд руб.

В агентстве уточняют, что объем просроченной ипотеки на покупку строящегося жилья с начала года сократился на 11%. При этом доля просроченной задолженности на первичном рынке остается незначительной, за 11 месяцев 2022 года она снизилась с 0,2% до 0,16%.

«Неплатежи по ипотеке на строящемся рынке жилья не сильно влияют на общую ситуацию с просроченными ипотечными кредитами. Однако мы наблюдаем некоторый рост проблемных ипотечных кредитов среди инвестиционных заемщиков, которые на волне роста стоимости "квадрата" покупали стройку для дальнейшей перепродажи. Сейчас стало труднее найти покупателей, субсидируемые льготные программы на переуступку не действуют, а на вторичном рынке жилья начался рост ставок»,— рассказал генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант» Денис Аксенов.

Андрей Ульченко

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