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Коммерсантъ FM
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Состоялся закрытый показ фильма «Треугольник печали»

В кинотеатре «Художественный» прошел показ фильма — обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2022 года — «Треугольник печали» в главных ролях которого снялись Вуди Харрельсон, южноафриканская модель Шарлби Дин Крик, британский актер Харрис Дикинсон и другие. Мероприятие прошло в атмосфере круиза и отдыха, с белоснежным песком и пляжными шезлонгами в сопровождении лагера в мексиканском стиле El Capulco пивоваренной компании AB InBev Efes. Показ посетили медийные герои и представители светской Москвы.

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Мария Федорова и Лаура Джугелия

Мария Федорова и Лаура Джугелия

Фото: Ирина Полярная

Маша Цигаль

Маша Цигаль

Фото: Ирина Полярная

Павел Камин

Павел Камин

Фото: Ирина Полярная

Юлия Нефедова и Никита Моисеенко

Юлия Нефедова и Никита Моисеенко

Фото: Ирина Полярная

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Мария Федорова и Лаура Джугелия

Фото: Ирина Полярная

Маша Цигаль

Фото: Ирина Полярная

Павел Камин

Фото: Ирина Полярная

Юлия Нефедова и Никита Моисеенко

Фото: Ирина Полярная

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