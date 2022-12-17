Состоялся закрытый показ фильма «Треугольник печали»

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В кинотеатре «Художественный» прошел показ фильма — обладателя «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля 2022 года — «Треугольник печали» в главных ролях которого снялись Вуди Харрельсон, южноафриканская модель Шарлби Дин Крик, британский актер Харрис Дикинсон и другие. Мероприятие прошло в атмосфере круиза и отдыха, с белоснежным песком и пляжными шезлонгами в сопровождении лагера в мексиканском стиле El Capulco пивоваренной компании AB InBev Efes. Показ посетили медийные герои и представители светской Москвы.