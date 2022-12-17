ООО «Амтек» не смогло оспорить отказ в продлении договоров на размещение киосков с питьевой водой

Арбитражный суд Пермского края отказался отменять решение департамента экономики и промышленной политики администрации Перми об отказе в продлении срока действия договоров на размещение ООО «Амтек» нестационарных торговых объектов с питьевой водой. С заявление о признании этого решения незаконным в краевой арбитраж обратилось ООО «Амтек».

Также заявитель просил суд обязать заключить с ним дополнительные соглашения, предусматривающие продление договоров на 7 лет. Как указано на сайте арбитража, суд отказал в удовлетворении требований 15 декабря. Таким образом, часть киосков по продаже воды в Мотовилихинском, Орджоникидзевском районах Перми и Новых Лядах будут демонтированы.