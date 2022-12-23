Сталь под давлением

В 2021 году операционные и финансовые показатели предприятий сталелитейной отрасли существенно выросли. Однако в 2022-м из-за геополитической ситуации предприятия оказались в сложном положении. Компании столкнулись с экспортными ограничениями, снижением деловой активности. Анализ отраслевых результатов осложняет то, что многие металлургические компании из-за санкционного давления приостановили публикацию финансовой отчетности. В целом у отрасли был достаточный запас прочности, чтобы пройти этот год без закрытий, сокращений персонала и отказа от выполнения социальных и экологических обязательств.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Рашников летом заявлял о рисках для инвестиционной программы ММК

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Виктор Рашников летом заявлял о рисках для инвестиционной программы ММК

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Металлургам стало тяжелее

Металлургия, по-прежнему занимает ключевое положение в структуре экономики Челябинской области. По данным экономического блока правительства региона, на отрасль приходится 66,8% в структуре обрабатывающих производств. В этом году в отрасли зафиксировано снижение показателей. Индекс обрабатывающих производств по итогам января–сентября составил 98,8% к аналогичному периоду прошлого года. Правда, к уровню двухлетней давности показатель составляет 108,3%.

В целом в России, по данным Росстата, за десять месяцев производство стали в полуфабрикатах и первичных формах сократилось на 9,6% год к году и составило 46,8 млн т. Производство готового проката в январе–октябре снизилось к аналогичному периоду прошлого года на 6,1%, до 51,1 млн т.

По итогам первых трех кварталов южноуральские сталелитейные компании отчитались о снижении операционных показателей по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Так, выплавка стали на Магнитогорском металлургическом комбинате сократилась на 11,7% по сравнению с январем–сентябрем 2021-го «в связи с замедлением деловой активности на основных рынках сбыта и существующими экспортными ограничениями», говорится в сообщении ММК. Снижение выплавки чугуна составило 15,2%, что в группе объясняют «продолжительными капитальными ремонтами в доменном производстве и ухудшением рыночной конъюнктуры». Продажи металлопродукции группы ММК по итогам девяти месяцев составили 8,018 млн т, снизившись к уровню прошлого года на 10,8%. Продажи премиальной продукции сократились на 6,1%, ее доля в портфеле составила 44%.

«Средние цены реализации по итогам третьего квартала снизились на 16,7% к уровню прошлого квартала и составили $855 за тонну, преимущественно отражая коррекцию цен на внутреннем рынке на фоне неблагоприятной рыночной конъюнктуры и роста конкуренции,— комментируют на ММК.— При этом рублевые цены на металлопродукцию сократились более чем на 25% на фоне продолжающегося укрепления российского рубля против доллара США. Относительно девяти месяцев прошлого года цены выросли на 1,3%, что, учитывая укрепление российского рубля, выразилось в снижении цен в рублевом эквиваленте на 2,7% год к году в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры к концу прошлого года».

Финансовые результаты за третий квартал и девять месяцев ММК не публиковал. Ранее в группе сообщали, что приостанавливают публикацию этих сведений из-за последствий западных санкций. Между тем операционные результаты третьего квартала показывают рост продаж металлопродукции по группе к уровню предыдущих трех месяцев на 17,4%. В компании объясняют это восстановлением деловой активности на рынке России и реализации запасов металлопродукции, накопленных во втором квартале. Продажи премиальной продукции в июле–сентябре выросли на 11%. Выплавка чугуна увеличилась на 13,1% к уровню прошлого квартала, «отражая частичное восстановление спроса на металлопродукцию на российском рынке и окончание ремонтных работ в доменном производстве»,— говорится в отчете ММК. Объем выплавки стали снизился ко второму кварталу на 3,3% «в основном в связи со снижением производства стали на турецком активе и неблагоприятной конъюнктурой глобальных рынков».

На грани рентабельности

Летом председатель совета директоров ММК Виктор Рашников на заседании правления Союза промышленников и предпринимателей в Челябинске заявлял о рисках для инвестиционной программы ММК из-за снижения экспортной прибыли. Господин Рашников отмечал, что комбинат на тот момент уже третий месяц вообще не отгружал продукцию на экспорт. Из-за повышения курса рубля и введенного акциза на жидкую сталь рентабельность производства снизилась до минимума. «Чтобы заниматься той инвестиционной программой, которую мы сегодня имеем, надо иметь рентабельность минимум 15%. Нужно 7–8 млрд руб. зарабатывать, чтобы поддержать объемы, которые у нас»,— сказал председатель совета директоров ММК.

Критику со стороны металлургов, в том числе господина Рашникова, вызвал, в частности, введенный с начала этого года акциз на жидкую сталь, решение о введении которого принималось в прошлом году, когда отрасль работала с высокой маржинальностью. С предложением отменить акциз выступал на заседании комиссии государственного совета по направлению «экономика и финансы» губернатор Челябинской области Алексей Текслер. «В нынешних условиях поставки за рубеж, прежде всего у металлургов, серьезно упали. Сейчас это вопрос доходов и налоговых поступлений. Важно не допустить, чтобы он перешел в плоскость занятости. Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос об отмене акциза на жидкую сталь»,— отмечал глава региона в своем telegram-канале.

Вице-президент ассоциации металлургов «Русская сталь» Андрей Леонов подчеркивал, что в июне производство стали у разных компаний снизилось на 20–50%, а себестоимость производства выросла в полтора раза. Вопрос об отмене акциза на жидкую сталь обсуждался на федеральном уровне, но в итоге правительство в июле освободило от его уплаты лишь шесть машиностроительных предприятий в стране.

Группа «Мечел», подводя в августе итоги производства и реализации продукции в первом полугодии, сообщала, что тенденция к росту средних цен реализации основных сырьевых ресурсов и металлургической продукции, наметившаяся в 2021 году, закрепилась в первом квартале 2022-го, однако во втором начала постепенно ослабевать. В июле–августе цены продолжили падение, отмечали в компании.

«В отчетном периоде (первое полугодие.— “G. Итоги года”) произошел спад в продажах коксовой продукции на внутреннем рынке из-за снижения потребности металлургических предприятий, а также на экспортных направлениях в связи с ограничениями отгрузок на запад,— отмечал генеральный директор «Мечела» Олег Коржов.— Металлургический дивизион отработал стабильно, объемы выплавки стали и производства чугуна выросли на 7% и 6% соответственно. На фоне опасений потребителей относительно возможных сбоев поставок в первом квартале наблюдался оживленный спрос на сортовой прокат. Начиная со второго квартала, в связи с экспортными ограничениями и возникшим профицитом на внутреннем рынке наметилась обратная тенденция».

Комментируя итоги третьего квартала, руководство «Мечела» отмечало, что производство чугуна и выплавка стали на Челябинском металлургическом комбинате снизились ко второму кварталу на 9% и 10% соответственно. В компании объясняли это ремонтной кампанией, которая затронула, в частности, доменную печь №1 и конвертер №2. Снижение общих продаж сортового проката в июле–сентябре на 5% в «Мечеле» связывают с сокращением отгрузок на экспорт. «Снижение средних цен на металлопрокат, начавшееся во втором квартале текущего года, стало еще более выраженным в третьем квартале. Реализация плоского проката в целом осталась практически на уровне предыдущего квартала»,— прокомментировал Олег Коржов.

Надежда на инфраструктурные проекты

Аналитик финансовой группы «Финам» Алексей Калачев отмечает, что сталелитейная отрасль оказалась одной из самых чувствительных к санкциям. «Российская отрасль почти полностью потеряла европейский рынок после введения запрета на импорт из России стали и металлоконструкций. Экспорт в другие регионы планеты оказался на грани рентабельности из-за падения цен на продукцию, высоких дисконтов, удлинения транспортного плеча и укрепления рубля. Внутренний спрос оказался под давлением из-за ухода зарубежных автопроизводителей. Вдобавок в этом году отрасль получила рост налоговой нагрузки в виде акциза на жидкую сталь и увеличения ставок НДПИ по руде и углю»,— комментирует эксперт.

Однако, добавляет аналитик, операционные отчеты крупнейших металлургов страны за третий квартал показали тренд на восстановление объемов продаж после провала второго квартала. «Судя по всему, поддержать внутренний спрос помогли строительная отрасль, рапортовавшая о росте объемов жилищного строительства, а также трубная промышленность, поскольку производство труб в РФ за девять месяцев 2022 года выросло на 17,3% год к году. Это могло быть связано с началом строительства газопровода с Сахалина в Китай и другими трубопроводными проектами, а также с программой модернизации ЖКХ. Тем не менее, оценить финансовое положение производителей стали сейчас проблематично, так как они полностью приостановили публикацию финансовой отчетности. Если и будет прибыль по итогам года, то вряд ли внушительная. Имевшийся потенциал внутреннего спроса на сталь в РФ, принявший на себя часть выпадающего экспорта, по большей части уже исчерпан. Для поддержания внутреннего спроса на сталь в следующем году необходимо активизировать реализацию транспортных инфраструктурных проектов — трубопроводов, железных дорог, мостов, портов, а также обеспечить восстановление загрузки машиностроительных предприятий»,— говорит Алексей Калачев.

Артур Якушко