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обновлено 15:23

Водитель Mitsubishi погиб в столкновении с «Камазом» на трассе М7 в Удмуртии

16 декабря около 17:36 на 257 км дороги «Подъезд к Перми от дороги М7-Волга» в Игринском районе Удмуртии произошла дорожная авария со смертельным исходом. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 33-летний водитель Mitsubishi Pajero Sport в составе с прицепом при обгоне в запрещенном месте выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Камазом». После чего в грузовик въехал попутно двигавшийся автомобиль Renault Duster.

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по республике

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по республике

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Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по республике

Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по республике

В результате ДТП водитель Mitsubishi погиб на месте происшествия. Его 38-летний пассажир был госпитализирован.

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