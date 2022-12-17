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РЖД меняет порядок прохода к поездам на вокзале Пермь-2 для повышения безопасности

Свердловская железная дорога меняет порядок прохода пассажиров к поездам на вокзале Пермь-2. Как сообщается на сайте Пермской пригородной компании (АО «ППК»), с 30 декабря попасть к пассажирским платформам можно будет только через здание вокзала, пройдя через пункт досмотра ручной клади и багажа.  Вход в пешеходные тоннели для прохода к платформам главного и горнозаводского направлений также будет осуществляться только через здание вокзала. 

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

РЖД объясняет изменение схемы организации пассажиропотока требованиями безопасности, установленными федеральным законом. «Свердловская железная дорога просит граждан отнестись с пониманием к необходимости обеспечения повышенного уровня безопасности на объектах с массовым пребыванием людей (на вокзалах и станциях) и рекомендует пассажирам прибывать на вокзал заблаговременно», - отмечается на сайте АО «ППК».

Выход в город с территории вокзального комплекса для пассажиров прибывающих поездов и электричек будет осуществляться без досмотра: минуя досмотровые зоны вокзала, через пешеходные тоннели или по улице.

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