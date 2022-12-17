Курский минэкономики возглавил Левон Осипов, а министерство физкультуры — Алексей Петухов

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил о продолжении формирования правительства региона: министром экономики он ожидаемо назначил Левона Осипова, а минфизкультуры возглавил Алексей Петухов.

Как уточнил господин Старовойт, комитет по экономике и развитию области, как и планировалось, преобразован в министерство экономического развития, а его руководителем назначен Левон Осипов. Министерство будет осуществлять «реализацию единой государственной экономической политики в соответствии с законодательством РФ», а также определит «приоритетные направления, цели и задачи социально-экономического развития региона».

Министерством стал и областной комитет по физической культуре и спорту. Его возглавил Алексей Петухов. Эта структура отвечает за развитие в регионе детского и любительского спорта, спорта высших достижений и для лиц с ограниченными возможностями здоровья, пропагандой здорового образа жизни. «Сегодня особый акцент сделан на развитие инфраструктуры, которая станет основой для новых рекордов на десятилетия вперед»,- отметил губернатор.

Андрей Цветков