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В Нижегородской области будут бороться с синдромом выгорания врачей

Проект по преодолению синдрома выгорания среди медиков запустят в Нижегородской области в 2023 году. Регион станет первым в России, где будет реализована такая программа, сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме нижегородских специалистов, в проекте будут участвовать департамент здравоохранения Москвы и ведущие федеральные вузы.

«Чтобы не выгореть, надо заметить первые симптомы. А для руководителя организации — не допустить эскалации вируса выгорания в коллективе. К сожалению, эта тема часто не в приоритете. Но именно она приводит к потери большинства специалистов»,— написал Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

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