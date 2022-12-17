В Нижегородской области будут бороться с синдромом выгорания врачей

Проект по преодолению синдрома выгорания среди медиков запустят в Нижегородской области в 2023 году. Регион станет первым в России, где будет реализована такая программа, сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения области Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме нижегородских специалистов, в проекте будут участвовать департамент здравоохранения Москвы и ведущие федеральные вузы.

«Чтобы не выгореть, надо заметить первые симптомы. А для руководителя организации — не допустить эскалации вируса выгорания в коллективе. К сожалению, эта тема часто не в приоритете. Но именно она приводит к потери большинства специалистов»,— написал Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.