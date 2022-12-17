В Миассе планируют построить крытый ледовый комплекс

В 2023 году в Миассе начнется строительство крытого хоккейного катка. Об этом сообщили губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем telegram-канале по итогам рабочей поездки в Миасс.

По его словам, строительство объекта будет заниматься компания «Папилон» совместно с правительством региона. «В городе такого нет, но он нужен. Это будет еще один вклад в будущее важного для Челябинской области и всей страны города», – сообщил глава региона.

Планируется, что строительство начнется во втором квартале 2023 года. Крытый ледовый комплекс будет располагаться в районе Машгородка.