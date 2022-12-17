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Нижегородский минздрав рекомендовал отменить кабинетную систему в школах

Кабинетную систему рекомендуется отменить в школах Нижегородской области из-за роста заболеваемости гриппом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

«Желательно, чтобы учащиеся максимально возможное учебное время проводили в одном кабинете. Оставшееся до конца года время на обучение, по возможности, можно переформатировать по принципу недели подведения итогов и чаще выводить детей из стен школы на внешние экскурсии»,— написал министр в Telegram-канале.

Новогодние елки в школах и детских садах рекомендуют проводить, не смешивая разные классы и группы. Присутствие родителей нужно ограничить из расчета один взрослый на одного ребенка. Взрослым желательно надевать медицинские маски на такие мероприятия.

Анастасия Еремина

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