Россельхозбанк банкротит мелких сельхозпроизводителей Прикамья

АО «Российский сельскохозяйственный банк» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлениями о признании банкротами трех прикамских сельхозпредприятий: ООО «Атняшинское», ООО «Первое мая» и ООО «Управляющая компания “Пермрапс”». По данным в картотеке суда требования банка к ООО «Первое мая» составляют 687,3 тыс. руб., к ООО «УК “Пермрапс”» — 37,6 млн руб. Рассмотрение заявлений к этим компаниям начнется в 2023 году. Заявление РСХБ к «Атняшинскому» к производству пока не принято, сумма требований финансовой организации к данному предприятию не указана.

ООО «Атняшинское» было зарегистрировано в Чернушинском районе в 2002 году. По данным kartoteka.ru, компания занимается разведением молочного крупного рогатого скота, производством молока и мяса. Единсенный учредитель ООО — уроженка села Ананьино Чернушинского района Ираида Мусихина. Выручка «Атняшинского» за 2021 год составила 1,2 млн руб., чистая прибыль — 0 руб.

Предприятие «Первое мая» было создано в 2012-м, находится в селе Большой Букор, которое входит в Чайковский городской округ. Специализируется на выращивании зерновых культур. Учредителями ООО «Первое мая» выступают Евгения Голубева (86,93% в уставном капитале), Светлана Маслова (11,79%) и Николай Комов (1,28%). По итогам прошлого года общество продемонстрировало выручку 3,8 млн руб. и чистую прибыль 50 тыс. руб.

ООО «Управляющая компания “Пермрапс”» зарегистрировано в Перми в 2006 году. Основным видом деятельности ООО указана оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами. Также среди заявленных компанией — выращивание зерновых и зернобобовых культур, пчеловодство, предоставление услуг в области животноводства. Владельцем УК «Пермрапс» является Станислав Фламинг. Финансовые показатели предприятия не раскрываются.