Кассовые сборы «Сердца Пармы» приблизились к миллиарду рублей

Сумма кассовых сборов фильма «Сердце Пармы», по данным Kinobusiness.com, достигла 919,9 млн руб. В настоящий момент картина занимает 4-е место по сборам в 2022 году после фильмов «Последний богатырь: посланник тьмы» (1,735 млрд руб.), «Анчартед: на картах не значится» (1,729 млрд руб.) и «Человек-паук: нет пути домой» (1,157 млрд руб.).

Фильм «Сердце Пармы» по одноименному роману Алексея Иванова вышел в прокат 6 октября. Восемь уикендов подряд он лидировал по кассовым сборам. Последние две недели уступает фильму «Елки-9» и другим новогодним и рождественским картинам.