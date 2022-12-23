Иностранные инвесторы не торопятся на выход

В 2022 году после начала специальной военной операции РФ на Украине, многие иностранные компании заявили об уходе с российского рынка. В Челябинской области работают четыре организации, входящие в зарубежные холдинги — Emerson, Ball, Henkel и Fortum, решившие покинуть страну. На сегодня завершился процесс передачи только одного актива. Эксперты отмечают, что иностранные инвесторы не всегда заинтересованы в уходе, и задержаться на российском рынке им помогают вводимые правительством РФ ограничения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Фортуму» в Челябинске принадлежит четыре тепловых электростанции и доля гарантирующего поставщика электроэнергии

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ «Фортуму» в Челябинске принадлежит четыре тепловых электростанции и доля гарантирующего поставщика электроэнергии

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

В Челябинской области все предприятия с иностранным капиталом продолжают работать в штатном режиме, производство нигде не остановлено, массовые сокращения не проводились. По данным министерства промышленности и природных ресурсов региона, до начала СВО в области было зарегистрировано 13 организаций с иностранным капиталом. Собственники только четырех из них заявили о намерении выйти с российского рынка. Это Henkel, Emerson Fortum и Ball.

На сегодня покинуть Челябинскую область удалось только американскому производителю упаковки Ball Corporation, который владел заводом по изготовлению алюминиевых банок для напитков в Аргаяшском районе. Кроме предприятия на Южном Урале, корпорации принадлежали еще два подобных завода — в Московской и Ленинградской областях. В сентябре этого года все активы приобрела группа «Арнест» (Ставропольский край), которая является одним из крупнейших производителей парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке в России. Сумма сделки составила $530 млн. «Мы считаем, что это разумный результат для Ball в этих геополитических обстоятельствах»,— комментировал тогда президент и генеральный директор Ball Corporation Дэн Фишер.

ООО «Арнест Менеджмент» (входит в группу «Арнест») получило специальное разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на совершение сделки. В компании подчеркнули, что смена собственника не скажется на стабильной работе предприятий, так как группа обладает «необходимыми компетенциями» и имеет собственное производство алюминиевой упаковки для аэрозольной продукции. По данным «Арнест», доля на внутреннем рынке России в 2021 году составляла около 70%. Консолидированная выручка трех заводов составила 43,8 млрд руб., EBITDA — 11,3 млрд руб. На предприятиях работают более 900 человек.

Высокотехнологичный завод по производству алюминиевой тары начал работать в поселке Ишалино Аргаяшского района Челябинской области в 2008 году. Там было создано 100 рабочих мест. Инвестором выступила британская компания Rexam, которая в 2016 году слилась с Ball Corporation. Два года назад на предприятии запустили вторую линию, производственная мощность выросла до 2,8 млн банок в сутки. Общий объем ежегодных налоговых отчислений завода составляет около 200 млн руб. В 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал на заводе Ball и назвал его «образцовым». По данным на 2020 год, с момента открытия на предприятии не произошло ни одного несчастного случая. На тот момент южноуральскй завод занимал первое место среди европейских предприятий Ball по безопасности труда.

В апреле этого года об уходе из России объявил немецкий концерн Henkel. В Челябинской области работает филиал ООО «Хенкель Рус» — завод по производству сухих строительных смесей под маркой Ceresit, который расположен в поселке Роза в Коркинском районе. Всего у Henkel в России 11 заводов, большинство из которых выпускают бытовую химию, косметику, средства личной гигиены, клеевые материалы и другое. Концерну принадлежат торговые марки Persil, Fa, Dial, «Момент», «Пемос», «Ласка» и ряд других известных в России брендов.

В августе стало известно, что Henkel намерен продать все свои активы в России, а также в Белоруссии. В финансовой отчетности компании за первое полугодие 2022 года говорилось, что компания оценивает убытки от ухода из обеих стран в 184 млн евро. В начале ноября финансовый директор Henkel Марко Свобода заявил, что компания планирует окончательно покинуть Россию до конца года. «Конечно, мы будем выходить, мы все еще стремимся закрыть этот процесс к концу года. Не думаю, что это случится раньше»,— сказал Марко Свобода на конференции для инвесторов. Он отметил, что к российским активам компании наблюдается большой интерес.

В середине декабря появилась информация о том, что Henkel с 2023 года будет работать на российском рынке как самостоятельная организация под другим названием — Lab Industries. Соответствующее письмо гендиректора представительства Henkel в РФ Сергея Быковских получили поставщики. Кроме того, в октябре концерн подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Л.А.Б. Индастриз». Обособление российского подразделения в компании не комментируют.

Директор филиала ООО «Хенкель Рус» в Челябинской области Александр Иванов рассказал “G.Итоги года”, что не уполномочен давать информацию, касающуюся передачи российских активов концерна. «Наш завод работает в полном объеме, выпускает продукцию, даже с увеличением к прошлому году»,— прокомментировал господин Иванов.

Завод Henkel в поселке Роза Коркинского района запустили в 2007 году. Там работают около 100 человек. Его производственная мощность составляет 150 тыс. т сухих строительных смесей в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Хенкель Рус» по итогам 2021 года составила 95,1 млрд руб., чистая прибыль превысила 7 млрд руб. Financial Times оценивает долю доходов Henkel от российских активов в 4,5%.

Еще две иностранных компании, планировавшие покинуть российский рынок,— Emerson и Fortum попали под ограничения российского правительства. В начале августа президент РФ Владимир Путин подписал указ №520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Этот документ вводит запрет на совершение сделок с иностранными долями для ряда российских компаний. В ноябре был опубликован список попавших под запрет организаций. Среди них челябинские АО «Промышленная группа “Метран”», принадлежащее американской корпорации Emerson, и ООО «ЭСК Новая энергия», которое входит в ПАО «Фортум» — российскую «дочку» финского Fortum. Запрет действует как минимум до 31 декабря 2023 года.

Emerson Electric объявила о прекращении ведения бизнеса в РФ в мае. В сентябре корпорация заключила соглашение о продаже российских активов — АО «ПГ “Метран”» и ООО «Эмерсон» — местному руководству. «Сделка будет подлежать одобрению со стороны регулирующих органов и правительства, а также выполнению других обычных условий закрытия. Emerson будет тесно сотрудничать с местным руководством в России, чтобы обеспечить плавный переход для сотрудников в ходе этого процесса»,— заявили тогда в компании.

В пресс-службе производственной группы «Метран» рассказали “G.Итоги года”, что Emerson и российские юрлица корпорации вели подготовку сделки с учетом требований и ограничений, установленных указам президента №520. «В настоящий момент мы ожидаем получения от президента РФ специального разрешения на совершение сделки. Уход Emerson с российского рынка стал причиной частичной смены поставщиков комплектующих для предприятия и определенного изменения продуктового портфолио. Также были проведены внутренние структурные изменения, создана собственная IT-инфраструктура. На данный момент предприятие работает в штатном режиме, разрабатывает новые средства и системы автоматизации на импортонезависимой платформе, ставит себе цель вернуться на прежний уровень производства и выручки и продолжить рост»,— прокомментировали в пресс-службе «Метрана». В компании подчеркивают, что производственный процесс, технологические регламенты, система менеджмента качества, культура производства, база оборудования и оснастки полностью сохранены и развиваются.

АО «ПГ “Метран”» производит измерительное, метрологическое, аналитическое и регулирующее оборудование. В том числе датчики давления, температуры, расходомеры, теплосчетчики, клапаны и регуляторы. На предприятии работают около 900 человек. По данным «СПАРК-Интерфакс», по итогам 2021 года выручка предприятия выросла на 905 млн, до 6,5 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 3,5 раза и составила 1,3 млрд руб.

Финская Fortum решила покинуть рынок РФ тоже в мае. Корпорация объявила о намерении продать российское подразделение — ПАО «Фортум». Компания является одним из основных производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале. «Фортуму» принадлежат четыре тепловые электростанции в Челябинске. Также ПАО владеет 50% уставного капитала гарантирующего поставщика электроэнергии в Челябинской области — «Уралэнергосбыт». Последний является владельцем 100% уставного капитала ООО «ЭСК Новая энергия».

В мае российское подразделение заявило о том, что продолжит работу под другим брендом. «Планируемый выход Fortum из акционерного капитала не скажется на деятельности компании и работе персонала, не повлияет на устойчивое финансовое и технологическое положение компании и позволит обеспечить дальнейшее развитие российского подразделения. Российская компания является операционно- и финансово самостоятельной, продолжает нормальную работу и реализацию взятых на себя обязательств»,— комментировал тогда генеральный директор ПАО «Фортум» Александр Чуваев.

Fortum планировал завершить продажу российских активов (компании «Фортум» и «Юнипро») до 1 июля. До 21 июня корпорация собирала обязывающие предложения от потенциальных покупателей. Однако указ президента №520 заблокировал возможную сделку. Процесс ухода с российского рынка в компании не комментируют.

Эксперты отмечают, что выход иностранных инвесторов из российского бизнеса процесс сложный и занимает много времени. «Головная компания ПАО “Фортум” не афиширует подробности обсуждения продажи российской дочерней компании, но если оно будет принято, то потребует множества согласований, и вряд ли они будут получены очень скоро. В любом случае, компании с иностранным капиталом, работающие в Челябинской области, в своей деятельности были преимущественно ориентированы на российский рынок, и в немаленьком количестве случаев они имеют возможность продолжать деятельность»,— говорит директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов

Директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что существует достаточно много различных механизмов выхода иностранных компаний из российских активов, но в каждом конкретном случае схема будет уникальной. «Все зависит от того, насколько значим актив, какие договоренности были достигнуты, что это за предприятие, какие были цепочки поставок, ориентировано оно на внутренний или внешний рынок, куда идет экспорт и импорт, перспективы рынка. Я бы отметил, что предприятия, ориентированные на внутренний спрос, чаще всего переходят внутренним инвесторам. Там, где есть цепочки поставок импортных комплектующих, или там, где есть экспорт, в получении таких активов могут быть заинтересованы страны Ближнего Востока и Азии»,— считает эксперт.

По его словам прямые ограничения, вводимые российским правительством, фактически дают зарубежным инвесторам возможность задержаться в стране. «Что касается ограничений на сделки с иностранными долями в российских компаниях, то необходимо учитывать следующее. Есть стратегические инвестиции крупных зарубежных холдингов, и они с удовольствием не отказывались бы от российских активов. Но давление, которое происходит в западных странах, требует от этих холдингов выхода из российских активов. Весьма вероятно, что при тех ограничениях, которые действуют внутри России, по завершении острой фазы противостояния эти активы сохранятся за иностранными инвесторами. Вполне вероятно, что менеджмент не против такой ситуации, про акционеров говорить сложно»,— отмечает Ярослав Кабаков.

Юлия Гарипова