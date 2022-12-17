«В финале на кону будет стоять слишком много»

Вечером 17 декабря на чемпионате мира по футболу будет сыгран матч за третье место, где сойдутся сборные Хорватии и Марокко. Встреча начнется в 18:00. 18 декабря в это же время стартует финал первенства планеты Аргентина—Франция. Фавориты, аутсайдеры, расклады букмекеров и, конечно, ожидания от последних встреч сборных в Катаре свел воедино спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Матч за третье место далеко не для всех сборных является серьезной мотивацией. Для хорватов участие в этой игре после финала 2018 года, скорее, разочарование, а марокканцы, которые стали главной сенсаций турнира, точно будут вожделеть любых медалей.

На пресс-конференции перед игрой главный тренер сборной Марокко Валид Реграги искренне расстраивался, что его команда играет 17 декабря — в субботу — а не в воскресенье. Но если смотреть правде в глаза, то перед началом турнира марокканцы о таком и мечтать не могли. Представляете, какой праздник был бы в России, если бы наши парни в 2018-м добрались до такой игры?

Правда, эта сборная Марокко значительно сильнее российской команды, уверен футбольный агент Вадим Трушков: «Для них это прекрасный чемпионат мира. Не без доли удачи, но и ее надо заслужить. Думаю, что сборную России, особенно в нынешнем ее состоянии, команда Марокко превратила бы в фарш».

Но оставим Россию, через несколько часов марокканцам предстоит сыграть с хорватами. Фаворитом в этой игре считается европейская команда. Букмекерская компания «Лига ставок» дает на победу «шашечных» коэффициент 2,45. На Марокко эта цифра чуть выше — 3, при этом желающие заключить пари на победу одной из команд разделились поровну.

45% клиентов «Лиги ставок» вертят в Хорватов, и 45% — в Марокко. 10% ставят на ничью. Но преимущество в этой игре все-таки у африканской команды, уверен футбольный эксперт Владислав Радимов: «Они будут играть, как дома. Видели, сколько болельщиков было, как они гнали в матче с французами. Они никуда не уедут, они останутся и на этот матч.

Мотивация, мне кажется, выше у Марокко, и занять третье место для них намного принципиальнее, чем тем же хорватам, которые уже получили серебряные медали».

Один из клиентов «Лиги ставок» поставил 200 тыс. руб. на то, что в этой встрече будет серия пенальти. Коэффициент на такой исход — 6,4. Но даже если судьба матча за третье место будет решаться в серии одиннадцатиметровых или экстра-таймах, в основное время без голов не обойдется, уверен лайв-аналитик букмекерской компании «Лига ставок» Евгений Медведь: «Матчи за третье место, где забиты три и более мячей, являются главными, а финальные встречи как раз низовые, так как там забивают меньше голов.

Прогнозируем, что встреча будет от обороны, потому что цена ошибки очень велика. И думаю, что один-два мяча — это максимум на финальную игру».

В финале на кону действительно будет стоять слишком много, и у Аргентины, и у Франции абсолютно равные шансы на победу. «Лига ставок» дает одинаковые коэффициенты на успех одной из команд — 2,85. Фаворита в финале не смог найти даже футбольный агент Вадим Трушков, который всегда выделял на чемпионате мира французов: «Шансы 50 на 50. Аргентина очень сильная, тут никаких вопросов нет.

Если, например, рассматривать атаку сборной Франции — она сильнее. Другой момент: мне кажется, что все будет решаться в центре поля: кто возьмет мяч под контроль, кто окажется эффективнее в завершающей стадии, тот и выиграет. Но для меня фаворита в этой паре нет».

Так что 18 декабря нас ждет самый крутой матч года, где наконец-то будет поставлена точка в вечных спорах по поводу величия Лионеля Месси. 17 декабря же не менее эпичная, по крайней мере, для африканских болельщиков, история бронзовых медалей чемпионата мира.

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