13 новых сочинских зарядных станций для электрокаров до конца декабря будут работать бесплатно

В Сочи в текущем году введут в эксплуатацию 13 зарядных станций для электромобилей. Они будут работать в тестовом режиме бесплатно для потребителей до конца декабря, сообщает «Кубань 24».

Проект по установке электрозаправочных станций в Сочи реализуется в рамках федеральной программы. Их мощность составит 150 кВт, этого достаточно, чтобы зарядить электромобиль за 20 минут. Новые станции, в частности, появятся в центре Сочи на улицах Навагинской, Черноморской, Конституции, Несербской.

В октябре пресс-служба администрации края сообщала, что в регионе в текущем году было установлено 55 зарядных станций для электромобилей. Заправки появились в Краснодаре, Анапе, Туапсе, Новороссийске и Геленджике. Объекты построила компания «НЭСК» в рамках государственной концепции по развитию электротранспорта, утвержденной правительством РФ в 2021 году.

Андрей Ульченко

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