Новогодний троллейбус запущен в Новороссийске для создания горожанам праздничного настроения

Украшенный гирляндами новогодний троллейбус, который должен создавать праздничное настроение горожанам, запущен в Новороссийске. Об этом сообщает администрация города.

Видео с его выходом на линию пресс-служба мэрии опубликовала в своем Telegram-канале. Троллейбус будет ходить по маршруту №6: из 9-го микрорайона до железнодорожного вокзала.

«Наш город, расположенный на берегу Черного моря, погода не часто радует снегом, который создает атмосферу праздника,— украшенный троллейбус станет прекрасным подарком, благодаря которому у каждого из нас появится чувство приближающегося Нового года»,— говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

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