Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новогодний троллейбус запущен в Новороссийске для создания горожанам праздничного настроения

Украшенный гирляндами новогодний троллейбус, который должен создавать праздничное настроение горожанам, запущен в Новороссийске. Об этом сообщает администрация города.

Видео с его выходом на линию пресс-служба мэрии опубликовала в своем Telegram-канале. Троллейбус будет ходить по маршруту №6: из 9-го микрорайона до железнодорожного вокзала.

«Наш город, расположенный на берегу Черного моря, погода не часто радует снегом, который создает атмосферу праздника,— украшенный троллейбус станет прекрасным подарком, благодаря которому у каждого из нас появится чувство приближающегося Нового года»,— говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...