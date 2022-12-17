В ночь на 17 декабря устранена авария, из-за которой жители более десятка улиц Краснодара остались без отопления

Около 01:00 ночи аварийная бригада ООО «Краснодартеплоэнерго» устранила крупную аварию на теплосетях, из-за которой жители нескольких улиц Карасунского округа краевой столицы остались без тепла и горячей воды, сообщает в соцсетях ЕДДС.

Порыв подземной тепломагистрали диаметром 600 мм произошел около 15:00 вчера, 16 декабря. Из-за этого была приостановлена подача тепла по улицам Сормовская, Уральская, Бородина, Приозерная, Тюляева, 30-й Иркутской Дивизии, Симферопольская, Горького, 1-я и 2-я Заречная и других.

Андрей Ульченко

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