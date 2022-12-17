Долг кубанских муниципалитетов за газ снизился на 38%

По сравнению с 2021 годом задолженность муниципальных предприятий за газ снизилась на 38%, а за электричество — на 4%, об этом сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на слова заместителя министра ТЭК и ЖКХ Галины Витковской. Размер задолженности не уточняется.

«Добиться снижения долгов удалось в том числе благодаря модернизации систем отопления и повышению их энергоэффективности, замене устаревших узлов учета в котельных. Также из краевого бюджета выделяются деньги на погашение задолженности муниципальных предприятий»,— рассказали в пресс-службе.

Перед главами городов и районов Краснодарского края, предприятий жилищно-коммунального хозяйства ведомством поставлена задача погасить оставшиеся долги до 23 декабря текущего года.

Андрей Ульченко

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