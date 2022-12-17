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В Удмуртии переназначили министров промышленности и природных ресурсов

Виктора Лашкарева переназначили на пост министра промышленности и торговли Удмуртии. Согласно указу, подписанному главой региона Александром Бречаловым, к своим обязанностям господин Лашкарев приступил с 16 декабря. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства республики.

Фото: Архив медиагруппы "Центр"

Фото: Архив медиагруппы "Центр"

Кроме того, Денис Удалов продолжит работу в должности министра природных ресурсов и окружающей среды республики. К обязанностям господин Удалов также приступил с 16 декабря.

Напомним, ранее глава Удмуртииподписал указы о назначении еще девяти министров. Все прежние руководители, кроме министра спорта, продолжат работу в правительстве.

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