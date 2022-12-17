Минобрнауки считает нецелесообразным массовый переход к специалитету

Специалитет при реформировании системы высшего образования в РФ преимущественно будет вводиться по направлениям, которые связаны с медициной, оборонно-промышленным комплексом, культурой, инженерным делом, сельским хозяйством. Об этом говорится в материалах, подготовленных к правительственному часу с главой Минобрнауки Валерием Фальковым в Совете федерации, передает ТАСС.

Министерство отмечает, что двухуровневая система в виде бакалавриата и магистратуры сохранится после реформы. В первую очередь она будет действовать для гуманитарных, экономических и других направлениях, «где это соответствует требованиям рынка труда». Отмечается, что ведется обсуждение переход к специалитету для направлений, связаны с педагогическими науками и юриспруденцией.

«Массовый переход к специалитету с полным отказом от программ бакалавриата с магистратурой представляется нецелесообразным как в национальном, так и в международном контексте»,— говорится в материалах Минобрнауки.

Министерство в ноябре подготовило поправки к закону «Об образовании». Ведомство предложило ввести пятилетний специалитет в первую очередь для «подготовки кадров, востребованность которых обусловлена технологическим развитием и модернизацией экономики». Помимо этого, ведомство хочет разрешить выпускникам специалитета поступать на бюджет в магистратуру «по направлениям подготовки, преемственным полученной ими специальности».

О поправках — в материале «Ъ» «Минобрнауки определяет специалитет».

Леонид Уварчев