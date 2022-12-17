Глава Чувашии поблагодарил США

Глава Чувашии Олег Николаев выразил удовлетворение тем, что его включили в санкционный список США. Руководитель республики заявил, что воспринимает это «как некую похвалу за хорошую работу по реализации задач, которые ставит президент России», в том числе «по денацификации Украины». Он считает, что таким образом дана оценка всей республике. Господин Николаев оказался в списке из 29 глав регионов, отвечающих за мобилизацию жителей на спецоперацию. На президента Татарстана Рустама Минниханова США санкции накладывать не стали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О своей благодарности минфину США за включение в санкционный список Олег Николаев заявил в интервью телекомпании «Чаваш Ен». «Есть моральная сторона этого вопроса – я его воспринимаю как некую похвалу за хорошую работу по реализации задач, которые ставит президент России перед руководителями регионов»,— сказал глава Чувашии. «Если даже в минфине США замечают работу главы Чувашской Республики по реализации задач, поставленных президентом по денацификации Украины, то значит мы работаем очень хорошо»,— считает господин Николаев. Он добавил, что «не глава работает хорошо, а именно управленческая команда Чувашской Республики работает хорошо». «Каждый житель Чувашской Республики делает все, что нужно и необходимо в тот или иной момент, в том или ином месте»,— считает он. По словам Олега Николаева, «через главу дается оценка всему субъекту РФ».

Олег Николаев был включен в санкционный список 15 декабря. Всего ограничения коснулись 29 российских губернаторов. В их числе оказались глава Башкирии Радий Хабиров, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, глава Самарской области Дмитрий Азаров, руководитель Оренбургской области Денис Паслер. Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что эти главы регионов занимались мобилизацией россиян. Они «контролируют и обеспечивают выполнение призыва граждан», отмечается в заявлении Госдепа. Санкции подразумевают запрет на въезд в страну и заморозку активов, если такие имеются. Также гражданам США запрещено иметь финансовые отношения с фигурантами списка. В санкционный перечень попали главы лишь трети субъектов РФ.

Напомним, Олег Николаев выступал в поддержку «самомобилизации» регионов РФ для участия в спецоперации на Украине. После объявления частичной мобилизации в РФ 21 сентября руководитель республики даже прервал свой отпуск. «Нашей стране противостоит не столько неонацизм Украины, сколько весь коллективный запад и блок НАТО, которые и осуществляют непосредственное руководство всей военной операцией на стороне Украины»,— говорил господин Николаев. Он отмечал, что «республика незамедлительно включится в процесс решения необходимых задач». В октябре в Чувашии был «введен уровень базовой готовности». «Несмотря на значительную отдаленность Чувашии от линии фронта, прошу каждого жителя Чувашии проявлять особую бдительность. Враг в лице режима украинской хунты и всего коллективного Запада и НАТО не дремлет»,— отмечал господин Николаев.

Сколько всего жителей Чувашии мобилизовали, власти республики не говорят. Глава республики установил единовременную выплату для мобилизованных на спецоперацию в размере 50 тыс. руб. Также в регионе есть другие меры поддержки призывников и членов их семей. Около 100 млн руб. Чувашия потратила из резервного фонда на экипировку мобилизованных.

Президент Татарстана в санкционный список США включен не был. Однако ранее эта страна вводила санкции в отношении других представителей республики. Так, в конце сентября в список попали ректор Казанского федерального университета и экс-сенатор Ленар Сафин, депутаты Госдумы от Татарстана Татьяна Ларионова, Олег Морозов и Марат Нуриев, сенатор от Татарстана Геннадий Емельянов.

Также большинство депутатов Госдумы от Татарстана находятся под ограничениями Евросоюза. Санкции ЕС были наложены на вице-спикера Госсовета и главу фракции «Единой России» Юрия Камалтынова.

Кирилл Антонов