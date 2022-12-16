На Кубани штраф Минобороны за добычу воды без лицензии уменьшили на 400 тысяч рублей

Штраф за незаконную добычу воды в Кореновском районе, назначенный федеральному государственному учреждению «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны РФ, уменьшили на 400 тыс. руб. по решению суда. Документ опубликован на портале Арбитражного суда Краснодарского края.

Министерство обжаловало постановление Южного межрегионального управления Росприроднадзора о назначении административного наказания от 16 сентября 2022 года и потребовало изменить сумму штрафа, назначенного в размере 800 тыс. руб. По данным надзорного органа, управление не имело лицензии на добычу воды из скважины на территории военного городка в станице Дядьковской Кореновского района с 2021 года. По данным управления, пакет документов для получения необходимой лицензии был подан еще в июле прошлого года.

Суд, изучив представленные материалы, счел нарушение менее значительным, чем его квалифицировал надзорный орган, и уменьшил сумму штрафа за него в два раза. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Анастасия Донскова

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