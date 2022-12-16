В Петербурге разрабатывают съедобную вакцину от гриппа

Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) Санкт-Петербурга ведет доклинические исследования съедобной вакцины от гриппа, сообщил журналистам руководитель отдела молекулярной микробиологии и лаборатории молекулярной генетики патогенных микроорганизмов, член-корреспондент РАН Александр Суворов. Предполагаемая форма ее выпуска — капсулы.

«У нас есть варианты, которые основаны на нейроминидазе, есть на гемагглютинине. И та, и другая оказались очень хорошими. Поэтому мы должны будем выбрать или использовать оба варианта»,— рассказал господин Суворов на III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас испытания находятся на стадии тестов на животных. При наличии финансирования ИЭМ будет готов начать полноценные масштабные доклинические исследования, отметил ученый.

«Конечно, для людей мы видим это таким образом, что это будет лиофильно высущенные молочно-кислые бактерии, и это будет капсульный препарат»,— добавил господин Суворов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге начали прививать от COVID-19 вакциной-спреем.

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