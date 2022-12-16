Министерство ЖКХ Прикамья: рост тарифов на отопление для большинства жителей Перми не превысил 5%

Рост тарифов на отопление с 1 декабря для 80% жителей Перми не превысил 5%. Для клиентов «Т Плюс» в зоне теплоснабжения ТЭЦ-9 (район Заостровки) рост тарифа составил 9%. Об этом “Ъ-Прикамья” сообщили в министерстве ЖКХ и благоустройства Пермского края. В краевом ведомстве утверждают, что в результате перехода города в ценовую зону теплоснабжения по методу «альтернативной котельной», большинство потребителей тепла «не увидят значительного увеличения в своих платежках». «По расчетам экспертов, среднестатическая семья, проживающая в 2-х комнатной квартире будет платить за тепло на 200 рублей больше, чем платила ранее», - отмечают в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Сумма может меняться в зависимости от месяца начисления, погоды и объема потребления. Существенное похолодание приводит к тому, что для создания комфортной температуры в квартирах, требуется большее увеличение отпуска тепла. Поэтому в зимний период платежи могут быть выше. Объем рассчитывается либо по показаниям приборов учета (если они установлены), либо по нормативам (если приборов учета нет)» - добавили в министерстве.

Ранее стало известно о повышении платы за коммунальные услуги в связи с тем, что с 1 декабря начали действовать новые тарифы. Для Пермского края правительством РФ утверждены индексы изменения размера платы - 9%. Также утверждено предельно допустимое отклонение от индексов – 2%. При этом более полутора лет – до 1 июля 2024 года – тарифы пересматриваться не будут.