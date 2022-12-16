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На Кубани за год спортшколам поставили 36 автобусов

Для спортивных школ Кубани за прошедший период 2022 года приобрели 36 автобусов «Газель» на 19 мест. Об этом сообщил министр физкультуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко в Telegram.

Шесть автобусов кубанским спортшколам в феврале закупил Каспийский трубопроводный консорциум на общую сумму 21 млн руб. Всего в крае действуют 240 детско-юношеских спортшкол, в которых занимаются более 183 тыс. детей.

С 2019 года в рамках реализации региональной программы «Спорт – норма жизни» необходимое оборудование с помощью субсидий закупили 29 спортивных учреждений региона. Еще 34 комплекта оборудования было закуплено для площадок ГТО.

Анастасия Донскова

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