Горсовет одобрил передачу очистных сооружений Липецка в концессию

Комиссия по ЖКХ, градостроительству и землепользованию горсовета Липецка на внеочередном заседании 16 декабря «рекомендовала» мэрии «рассмотреть возможность» передачи в концесиию ГК «Росводоканал» очистных сооружений областного центра. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Как рассказал на заседании комиссии председатель городского департамента ЖКХ Андрей Переверзев, структура ГК ООО «РВК-Липецк» заинтересована взять в концессию очистные сооружения города, которые в настоящее время эксплуатируются МУП «Липецкая станция аэрации». По словам чиновника, концессионер готов вложить в реконструкцию очистных порядка 4,2 млрд руб. Срок концессии — почти 49 лет. Компания планирует финансировать свой проект в том числе за счет льготного займа из средств фонда национального благосостояния РФ.

ООО «РВК-Липецк» уже является концессионером городского водоканала.

«Проект концессионного соглашения по очистным сооружениям существенно отличается от уже заключенного в отношении централизованных систем водоснабжения и водоотведения, поскольку вовлекает в проект не только денежные средства госкорпораций "ВЭБ.РФ" и "Дом.РФ", но и третьего кредитора,— добавил господин Переверзев.— Проект будет осуществляться в том числеи за счет средств фонда национального благосостояния путем заключения договора займа с фондом содействия реформированию ЖКХ на сумму 1,6 млрд руб. Привлечение этих средств дает возможность включить в периметр концессии дополнительные инвестиции, позволяющие реализовать необходимый городу комплекс мероприятий, включая строительство объектов для переработки и утилизации осадка сточных вод».

В горсовете заверили, что в результате концессии тариф для жителей на водоотведение «поднимется незначительно после 2026 года».

Подробнее о проекте концессии — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников