Краснодарский ЮЗТС победил в конкурсе «100 лучших товаров России»

Краснодарский Южный завод тяжелого станкостроения (ЮЗТС) завоевал высший приз конкурса «100 лучших товаров России» за успехи в импортозамещении. Об этом сообщает администрация Кубани.

Отмечается, что завод участвовал в конкурсе впервые. Он представил обрабатывающие центры VC32 Gantry Machine, предназначенные для высокоточной обработки крупных деталей особо сложных форм, которые применяют в авиакосмической промышленности, атомной энергетике, судо- и энергомашиностроении, оборонно-промышленном комплексе. Уточняется, что эти детали могут весить до 50 тонн.

Всего лауреатами и победителями конкурса «100 лучших товаров России» этого года стали 11 производителей промышленной продукции из Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации. Кроме ЮЗТС, это Абинский ЭлектроМеталлургический завод, «ЕвроХим-БМУ», «Выбор-С», «Эдельвейс плюс», «Доломит», Филиал «РусДжам Стеклотара Холдинг», «Системный Алюминий», «Инекс-Сочи», КЗКЭО «КОГЕНЕРАЦИЯ» и «Измерительные системы».

ЮЗТС основан в 2016 году на базе завода им. Седина. По объему производства товаров и услуг завод входит в пятерку отечественных предприятий станкостроительного комплекса. Сейчас в производстве завода находятся более 20 сложных станков и обрабатывающих центров, добавляет пресс-служба.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram