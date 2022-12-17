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Инфляция выручает

Пермские власти сообщили о росте суммарной выручки в сфере услуг

Региональное минэкономразвития представило показатели суммарной выручки сферы обслуживания в Пермском крае за период с декабря 2021-го по ноябрь 2022 года. По данным показателей контрольно-кассовой техники, из семи направлений пять показали рост. Наибольший рост выручки по сравнению с концом прошлого года показали сферы стирки и химчистки, а также гостиничного бизнеса — на 30,3% и 25,5% соответственно. Падение суммарных показателей наблюдается в торговле непродовольственными товарами (16,8%) и услугах парикмахерских и салонов красоты (14,3%). Представители бизнеса говорят о стабилизации ситуации в своих отраслях, но рост выручки не подтверждают. Экономисты связывают наращивание выручки в сфере услуг региона с инфляцией.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С конца прошлого года большинство отраслей пермской сферы услуг нарастили или сохранили суммарные показатели выручки, следует из данных краевого минэка. На круглом столе «Ъ-Прикамье», посвященном положению малого и среднего бизнеса в новых экономических условиях, краевое минэкономразвития представило показатели контрольно-кассовой техники из разных сфер обслуживания населения. Глава регионального минэка Эдуард Соснин сообщил, что эти данные позволяют оценить финансовое состояние пермских предприятий в реальном времени.

Так, с декабря 2021 года по ноябрь 2022-го суммарная выручка в сфере розничной торговли непродовольственными товарами снизилась на 16,8% (с 19,3 млрд руб. до 16 млрд руб.). Снижение суммарной выручки на 14,3% наблюдается также по направлению услуг парикмахерских и салонов красоты (со 170,4 млн руб. до 146 млн руб.). Увеличение этого показателя зафиксировано в гостиничном бизнесе — на 25,5% (со 170,2 млн руб. до 213,7 млн руб.), в сфере общепита — на 11,6% (с 2,5 млрд руб. до 2,8 млрд руб.), в здравоохранении — на 12,3% (с 1,6 млрд руб. до 1,8 млрд руб.). Суммарная выручка в сфере стирки и химчистки выросла на 30,3% (с 18,8 млн руб. до 24,6 млн руб.), по направлению физкультурно-оздоровительной деятельности (бани, сауны, солярии) — на 17,1% (с 75,1 млн руб. до 87,9 млн руб.).

В пресс-службе краевого минэка пояснили, что в расчет показателей суммарной выручки брались те средства, которые поступали предприятиям через контрольно-кассовую технику. Случаи, когда юридические лица оплачивали услуги с помощью переводов средств на счета, не учитывались.

Российский, в том числе пермский бизнес работал в 2022 году в условиях санкций, роста курса доллара и значительного роста цена на импортную продукцию. Разрыв и проблемы с выстраиванием логистических цепочек по доставке товаров также оказали отрицательное влияние на финансовое положение региональных предприятий. По данным Пермьстата, в ноябре 2022 года в регионе индекс потребительских цен на товары и услуги вырос на 1% по сравнению с октябрем и на 11,7% — по сравнению с декабрем 2021 года. В сравнении с декабрем 2021-го индекс потребительских цен на продовольственные товары увеличился на 9,8%, на непродовольственные — на 12,5%, на услуги — на 13,4%.

Сооснователь ресторанной группы Barmanagement.pro (бары Rob Roy, Mai Tai, Curtiss, ресторан Nolan wine & Kitchen, бистро «Лапшичная») Николай Канищев заметил, что в последнее время на пермском рынке общепита появилось много новых игроков, показатели которых также повлияли на суммарную выручку компаний. Собеседник связал увеличение суммарной выручки в отрасли еще и с ростом цен на продукты. «Из-за удорожания продуктов мы в этом году были вынуждены поднять цены в среднем на 25%, иначе заведения группы стали бы нерентабельны. Рост цен сказался на ассортименте наших заведений, но не на оборотных средствах»,— пояснил Николай Канищев. По словам собеседника, после пандемийных 2020–2021 годов состояние в сфере общепита стабилизировалось, но супербольшой выручкой пермские заведения не отличаются.

По сведениям представителя Holiday Inn Perm Сергея Сташкова, выручка гостиницы по итогам этого года не выросла — она сопоставима с прошлогодними показателями. По данным собеседника, ряд пермских отелей показывают аналогичные результаты. «Отрасль работает хорошо — на допандемийном уровне. Пермские гостиницы загружены процентов на 50 — это с учетом выходных и праздников»,— рассказал господин Сташков. В обычное время именно бизнес-туристы составляют существенную долю проживающих в отелях города. По расчетам представителя Holiday Inn Perm, в этом году в новогодние праздники приток постояльцев в пермские гостиницы может увеличиться, когда жители соседних городов решат посетить столицу Прикамья. Эти клиенты компенсируют отсутствие командировочных в отелях в период с 25 декабря по 15 января.

Экс-председатель комитета заксобрания Прикамья по промышленности, экономической политике и налогам, декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова полагает, что ключевым фактором в росте суммарной выручки пермской сферы услуг стала инфляция. «Цены на различные услуги, продукты и изделия в регионе выросли. Есть официальные показатели инфляции, рассчитанные по РФ, но эти цифры – средние по всем отраслям. В разных сегментах экономики имеется своя специфика роста цен. Я полагаю, что рост выручки связан с ростом инфляции в конкретных сферах», - рассуждает Татьяна Миролюбова. Отметим, что, по данным Росстата на 12 декабря, годовая инфляция в РФ составила 12,65%. По мнению госпожи Миролюбовой, говорить о восстановлении сферы услуг в Пермском крае в нынешней экономической ситуации некорректно. При этом некоторые сегменты смогли в определенные месяцы показать рост выручки из-за переориентации туристических потоков на внутренний туризм. Но этот рост был незначительным, отмечает эксперт.

Евгения Ахмедова

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