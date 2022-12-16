Правительство региона будет само определять, как проводить публичные слушания в Ульяновске

Депутаты заксобрания Ульяновской области приняли сразу в двух чтениях закон о перераспределении полномочий в градостроительной деятельности между органами МСУ и региональным правительством.

Законопроект был инициирован министерством имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области. Согласно вносимым изменениям, на региональный уровень передаются полномочия муниципального образования «город Ульяновск» в части установления порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования. В правительстве региона объясняют, что это необходимо для установления «единообразного подхода к процессу внесения изменений в градостроительную документацию». При этом сами публичные слушания и общественные обсуждения будут все равно организовываться муниципалитетом. Министр имущественных отношений и архитектуры Ульяновской области Михаил Додин, что новый порядок, который будет установлен на региональном уровне, позволит избавиться от ныне существующих проблем проведения слушаний. Депутаты выразили сомнение, но законопроект приняли.

Ранее, в августе этого года, региональное заксобрание, несмотря на критику со стороны общественности, уже приняло инициированный тем же министерством закон, передающий на региональный уровень полномочия по подготовке и утверждению генплана областного центра и правил землепользования и застройки.

Андрей Васильев, Ульяновск