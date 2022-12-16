И с баку бантик

Итогом резонансного дела о необоснованном повышении цен на бензин на заправках компании «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» в Перми стал штраф в размере 650 тыс. руб., притом что годовая выручка оператора за прошлый год превысила 158 млрд руб. В УФАС поясняют, что максимально могли наказать топливного трейдера на сумму 1 млн руб. Эксперт считает, что ключевое в этом разбирательстве не сумма штрафа, а приведении цены к рыночной, из-за чего нарушитель закона не смог получать прибыль на прежнем уровне.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Пермское УФАС привлекло компанию «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением при установлении цен на нефтепродукты. Как сообщили в пресс-службе управления, административное дело в отношении общества возбудили на основании решения, ранее принятого Пермским УФАС России. Согласно ему ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» признали нарушившим антимонопольное законодательство (ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции).

Антимонопольное дело было заведено в феврале этого года из-за резкого подорожания бензина в 2021 году. В октябре — декабре прошлого года в управление поступило 44 жалобы. Было установлено, что в 2021 году на заправках «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» в регионе рост общего уровня цен на бензин АИ-92 составил 8,38%, на АИ-95 — 8,41%. Основной рост пришелся на последний квартал 2021 года, когда цена на бензин поднималась чаще одного раза в неделю и в итоге увеличилась в среднем на 2,5 руб. за литр.

Региональный антимонопольный орган установил доминирование компании на товарном рынке нефтепродуктов Пермского края. Во время рассмотрения дела антимонопольщики подтвердили, что расходы компании, необходимые для розничной продажи бензина АИ-92 и АИ-95, снижались за счет уменьшения затрат на покупку нефтепродуктов в оптовом сегменте. При этом у организации не было объективных экономических оснований для того, чтобы повысить стоимость бензина на АЗС. Рост розничных цен являлся необоснованным.

Из-за действий «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукта» права и интересы потребителей Прикамья были ущемлены. В соответствии с КоАП РФ, обществу назначили 650 тыс. руб. административного штрафа. Кроме того, за нарушение Закона о защите конкуренции оштрафовано должностное лицо компании, рассказали в УФАС. Как пояснили в УФАС, сумма штрафа рассчитывается исходя из положений закона (ч. 1 ст. 14.31 КоАП). Сумма штрафа по данному нарушению предусмотрена от 300 тыс. до 1 млн руб.

В ведомстве отметили, что во время рассмотрения антимонопольного дела «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» снизил среднюю цену бензина АИ-92 и АИ-95 на АЗС почти на 1,5 руб. «Максимальная цена, установленная на АЗС компании в Пермском крае, оставалась стабильной на протяжении этого года»,— уточнили в УФАС.

Стоит отметить, что на протяжении этого года цены на бензин оставались стабильными и даже снижались. Подорожание было отмечено только летом: с июля по август на пермских заправках цены поднимались трижды. В УФАС России фиксировали, что 30 июля и 18 августа 2022 года на АЗС ЛУКОЙЛа в Пермском крае произошло повышение розничных цен на автомобильные бензины (суммарно +40 коп. за 1 литр) и на дизельное топливо (суммарно +30 коп. за литр).

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» контролирует около 126 АЗС и является самым крупным участником рынка. Согласно данным УФАС по Пермскому краю, компания занимает монопольное положение на рынке автомобильных бензинов. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за 2021 год составила 158 млрд руб.

В ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» от комментариев отказались.

Бывший руководитель пермского УФАС, депутат заксобрания Антон Удальев отметил, что рассмотрение дела и наказание — это долгая история и она объективно занимает много времени. Сумма штрафа также является выверенной. «Но ключевым последствием в таких делах является не сумма штрафа, а именно сам факт установления нарушения и предписание о приведении цены к рыночной. Это самое болезненное последствие для компании, потому что она больше не может получать ту прибыль, на которую рассчитывала»,— отметил господин Удальев. Он заметил также, что любой штраф компания вынуждена брать из собственной прибыли, а значит, это вновь ляжет на плечи потребителей.

Ирина Суханова