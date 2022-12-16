«Генри Киссинджер — политик-реалист»

В Кремле обещали изучить новый план экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по достижению мира на Украине. Он, в частности, призвал к переговорам с перспективой проведения референдумов на так называемых спорных территориях. Реакции Киева пока не последовало. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что тезисы эксперта будут услышаны.
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Экс-госсекретарь США, многоопытный дипломат Генри Киссинджер, который в наступающем 2023 году отметит свой 100-летний юбилей, опубликовал очередную статью под кричащим, можно так сказать, названием «Как избежать еще одной мировой войны». Естественно, речь там идет об Украине. Господин Киссинджер, в частности, сравнивает нынешнюю ситуацию с тем, что происходило во времена Первой мировой. Есть опасность повторения подобного сценария, пишет дипломат, и до этого желательно не доводить.
Действительно, много сейчас говорится о возможном вовлечении в конфликт третьих стран. Собственно, и в России популярен тезис об открытом противостоянии с НАТО. Американский эксперт в связи с этим резюмирует: да, конечно, о нейтральном статусе Украины говорить уже не приходится. Тем не менее, чтобы прекратить боевые действия, нужны уступки с обеих сторон. При этом каждый должен получить определенный результат.
Самым главным, рассуждает экс-госсекретарь, является вопрос о границах: если его не удается решить ни переговорным, ни военным путем, давайте обратимся к принципу самоопределения и проведем легитимные референдумы под контролем международного сообщества. Территории, о которых идет речь, если вспомнить историю с незапамятных времен, много раз переходили из рук в руки. Что касается Крыма, то вопрос следует заморозить, считает дипломат. При этом интересы России, ее требования к архитектуре международной безопасности должны учитываться.
В Кремле обещали детально ознакомиться с предложениями авторитетного эксперта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал несколько теплых слов в его адрес. Украинской реакции пока нет, но ее нетрудно спрогнозировать — она будет отрицательной.
Статья Киссинджера до боли напоминает недавние предложения бизнесмена Илона Маска, смысл которых в том же: нужно договариваться или весь мир погибнет. Можно предположить, что рядовой немец, американец, британец, ознакомившись с нарративами гуру внешней политики, незамедлительно потребует от своих правительств прекратить поддерживать Киев, а еще лучше вместе с этим развернуться в сторону Москвы.
Это не значит, что Генри Киссинджер так любит Россию. Просто он политик-реалист, а обстоятельства таковы, что с Кремлем выгодно дружить или по меньшей мере поддерживать партнерские отношения. Однако коллективный Запад почему-то к этому не очень прислушивается, даже на самом низовом уровне. По крайней мере, пока. Может быть, позиция бывших партнеров в некой перспективе изменится.
Впрочем, нельзя же все время чего-то бояться, с этим трудно жить. Более того, сегодня не совсем понятно, что есть на самом деле реальная политика. Сейчас время переосмысления старых понятий, счастье не всегда в деньгах или удобстве — идеи тоже играют немалую роль в нашей непростой жизни.
Между тем все это красивые рассуждения, а конкретика состоит в том, что тот же Илон Маск подвергся дома жесткой критике за свои призывы к переговорам и сейчас больше занимается Twitter. Что касается Киссинджера, то каждый имеет право на свою точку зрения. Почему бы и нет?