«Генри Киссинджер — политик-реалист»

В Кремле обещали изучить новый план экс-госсекретаря США Генри Киссинджера по достижению мира на Украине. Он, в частности, призвал к переговорам с перспективой проведения референдумов на так называемых спорных территориях. Реакции Киева пока не последовало. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что тезисы эксперта будут услышаны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Экс-госсекретарь США, многоопытный дипломат Генри Киссинджер, который в наступающем 2023 году отметит свой 100-летний юбилей, опубликовал очередную статью под кричащим, можно так сказать, названием «Как избежать еще одной мировой войны». Естественно, речь там идет об Украине. Господин Киссинджер, в частности, сравнивает нынешнюю ситуацию с тем, что происходило во времена Первой мировой. Есть опасность повторения подобного сценария, пишет дипломат, и до этого желательно не доводить.

Действительно, много сейчас говорится о возможном вовлечении в конфликт третьих стран. Собственно, и в России популярен тезис об открытом противостоянии с НАТО. Американский эксперт в связи с этим резюмирует: да, конечно, о нейтральном статусе Украины говорить уже не приходится. Тем не менее, чтобы прекратить боевые действия, нужны уступки с обеих сторон. При этом каждый должен получить определенный результат.

Самым главным, рассуждает экс-госсекретарь, является вопрос о границах: если его не удается решить ни переговорным, ни военным путем, давайте обратимся к принципу самоопределения и проведем легитимные референдумы под контролем международного сообщества. Территории, о которых идет речь, если вспомнить историю с незапамятных времен, много раз переходили из рук в руки. Что касается Крыма, то вопрос следует заморозить, считает дипломат. При этом интересы России, ее требования к архитектуре международной безопасности должны учитываться.

В Кремле обещали детально ознакомиться с предложениями авторитетного эксперта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал несколько теплых слов в его адрес. Украинской реакции пока нет, но ее нетрудно спрогнозировать — она будет отрицательной.

Статья Киссинджера до боли напоминает недавние предложения бизнесмена Илона Маска, смысл которых в том же: нужно договариваться или весь мир погибнет. Можно предположить, что рядовой немец, американец, британец, ознакомившись с нарративами гуру внешней политики, незамедлительно потребует от своих правительств прекратить поддерживать Киев, а еще лучше вместе с этим развернуться в сторону Москвы.

Это не значит, что Генри Киссинджер так любит Россию. Просто он политик-реалист, а обстоятельства таковы, что с Кремлем выгодно дружить или по меньшей мере поддерживать партнерские отношения. Однако коллективный Запад почему-то к этому не очень прислушивается, даже на самом низовом уровне. По крайней мере, пока. Может быть, позиция бывших партнеров в некой перспективе изменится.

Впрочем, нельзя же все время чего-то бояться, с этим трудно жить. Более того, сегодня не совсем понятно, что есть на самом деле реальная политика. Сейчас время переосмысления старых понятий, счастье не всегда в деньгах или удобстве — идеи тоже играют немалую роль в нашей непростой жизни.

Между тем все это красивые рассуждения, а конкретика состоит в том, что тот же Илон Маск подвергся дома жесткой критике за свои призывы к переговорам и сейчас больше занимается Twitter. Что касается Киссинджера, то каждый имеет право на свою точку зрения. Почему бы и нет?