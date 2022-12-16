Ставропольские власти планируют в два раза увеличить курортный сбор

Как сообщили в думе Ставрополья, думский комитет по инвестициям, курортам и туризму обсудил изменения в региональный законопроект «О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае».

Поправки в законопроект, который внесен в думу губернатором края, предполагают продление срока эксперимента по курортному сбору до 31 декабря 2024 года. Кроме того, глава региона предлагает с 1 января 2023 года увеличить размер курортного сбора в два раза — до 100 руб.

Это, по мнению разработчика, диктуют сложившиеся условия: «подорожание строительных материалов, увеличение стоимости выполняемых работ и услуг по благоустройству объектов курортной инфраструктуры, повышение расходов на их содержание». В думе отмечают, что «предлагаемое увеличение» «не превысит предельного размера сбора, который предусмотрен федеральным законодательством».

Члены комитета, в свою очередь, предложили изменить и порядок взимания сбора: делать это в момент заселения в санаторий или гостиницу, так как это «поможет администратору курортного сбора оперативно реагировать на случаи возможных отказов отдыхающих».

Представители городов-курортов Железноводска, Ессентуков, Кисловодска, Пятигорска, которые участвовали в заседании комитета, идею повышения курортного сбора поддержали.

По информации краевого министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, сумма курортного сбора за 11 месяцев текущего года составила 286 млн руб. и уже превысила показатели за все время проведения эксперимента.

Александра Ларинцева, Пятигорск