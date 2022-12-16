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Роман Бусаргин организовал первоначальную постановку на воинский учет жителей региона

В Саратовской области пройдет первоначальная постановка на воинский учет жителей региона 2006 года рождения и более старшего возраста, которые не состоят, но обязаны состоять на учете. Постановление подписал губернатор Роман Бусаргин.

Для выполнений этих целей в районах и городских округах будут созданы специальные комиссии.

Министерство образования области и руководителей образовательных организаций обязали обеспечить явку подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в военные комиссариаты, в том числе иногородних обучающихся.

Марина Ковалева

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