В Адыгее местному жителю предъявили обвинение в нападении на полицейского

В Адыгее жителю станиц Ханской предъявили обвинение в применении насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР республики.

По данным следствия, вечером 4 ноября текущего года подозреваемый, находившийся за рулем автомобиля «ВАЗ-21113», попытался скрыться от полицейских, остановивших его на улице Герцена в Майкопе. Мужчина начал движение по проезжей части, не смотря на то, что перед автомобилем находился один из представителей власти. В результате этих действий полицейский оказался на капоте машины. Подозреваемый сбросил пострадавшего с капота резко повернув и затормозив. В результате этих действий сотрудник полиции получил травмы.

В отношении жителя Адыгеи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Расследование уголовного дела продолжается.

Анастасия Донскова

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