«Один из трендов — цифровизация кредитных процессов»

В августе этого года банки заявили о восстановлении рынка потребительского кредитования. Сохранился ли тренд на восстановление сейчас? И что изменит решение о введении ограничений на выдачу необеспеченных потребительских кредитов? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов побеседовал с директором дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергеем Широковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Сбербанка» Фото: Пресс-служба «Сбербанка»

— В этом году банки заявили о том, что рынок потребительского кредитования восстанавливается. Как можно этот тренд охарактеризовать? И какие у вас основные показатели в этом сегменте?

— Действительно, восстановление потребительского кредитования продолжается. И позитивная динамика наметилась с конца второго квартала на фоне стабилизации ставок в экономике. В ноябре выдача потребительских кредитов в «Сбере» была на высоком уровне — порядка 230 млрд руб. Если посмотреть динамику с начала года, здесь речь будет идти обо всем кредитовании, включая обеспеченное, то наш розничный кредитный портфель вырос на 11%, практически до 12 трлн руб. При этом важно отметить, что мы вступили в предновогодний период, когда растут траты населения и, соответственно, спрос на заемные средства. Поэтому ожидаем, что и декабрь закроем с высокими значениями по выдаче.

— Центробанк вводит ограничения для банков на выдачу необеспеченных потребительских кредитов в 2023 году. Как повлияет на рынок в целом?

— В первую очередь это коснется кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Для банков такие кредиты станут дороже с точки зрения капитала. Поэтому очевидно, что, во-первых, все банки постараются максимально нарастить выдачи в декабре. И, во-вторых, в следующем году будут более внимательно и осторожно относиться к кредитованию заемщиков с высокой кредитной нагрузкой. Основной показатель в этом контексте — соотношение платежа к доходу.

— Какое оно должно быть? Как «Сбер» оценивает этот коэффициент?

— Центральный банк обозначает краеугольное значение, которое лимитируется — 80+. Речь идет прежде всего о подтвержденном доходе одного конкретного заемщика.

— Как в этом процессе себя будет позиционировать «Сбер»? Вы будете как-то пытаться смягчить эти жесткие нормативы?

— Мы исторически относимся к необеспеченному кредитованию достаточно аккуратно, поэтому ожидаем, что никакие серьезные изменения в кредитные процессы вносить не придется. При этом, безусловно, контролировать все необходимые параметры, которые предписывает контролировать ЦБ, мы будем еще более внимательно. Есть определенные ограничения на необеспеченное кредитование сроком более чем на пять лет. Но при этом наши продуктовые условия как раз подразумевают, что пять лет — это максимальный срок. Поэтому для нас, например, эта норма будет несущественной.

— Вы уже упомянули соотношение дохода с уровнем платежа. А какие еще могут быть введены изменения в процесс оценки клиента?

— Несколько больший спрос на вопрос подтверждения дохода. С другой стороны, сейчас есть инструменты для этого на рынке, в частности заемщики — это касается всей банковской системы — могут осуществлять подтверждение через интеграцию кредитных процессов банков с порталом госуслуг. В целом банковская система к подобным изменениям готова гораздо больше, чем раньше. Поэтому, с точки зрения потребителя, можно быть достаточно спокойным. Кредитование по-прежнему останется доступным инструментом для реализации своих задач.

— Как изменилось поведение заемщиков за последний год?

— Один из трендов, который наметился уже давно и сейчас продолжается, — это цифровизация кредитных процессов. В частности, в «Сбере» порядка 80% потребительских кредитов получают исключительно онлайн, без визита в офис банка. Многие другие игроки стремятся достигнуть подобных значений.

С точки зрения спроса, конечно, огромное значение имеет общая сезонность потребления, которая описывается логическими пиками. Допустим, весной, когда у людей появляются активности, связанные с открытием дачных сезонов. Осенью люди собирают детей в школу, Новый год — тоже традиционно активный сезон. Поэтому мы, как и другие банки, сейчас усиливаем свое предложение. В частности, у нас сейчас действует акция, в рамках которой первый месяц кредитования мы предоставляем под ставку 4,5 п. п., подписчикам «СберПрайм+» предлагаем возврат 1,5% баллами «Спасибо» от заемной суммы.

— Если в целом говорить об условиях кредитования, можно ли дать прогноз на следующий год? Как они будут меняться и в зависимости от чего?

— До конца года будет и высокий спрос, и активное предложение со стороны банков. В следующем году все будут ориентироваться на ключевую ставку. Конечно, она является одним из основных факторов стоимости кредитования. Поэтому будем следить внимательно за регулятором и корректировать условия в зависимости от ситуации. Безусловно, клиентский спрос также является очень важным фактором, поэтому каждый игрок на рынке будет стараться корректировать ставки, в том числе исходя из собственного спроса.